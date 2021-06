Cîţu, despre moţiunea de cenzură anunţată de PSD: Nu are nicio şansă să treacă

„Nu are nicio şansă să treacă”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat joi la Alba Iulia, cum vede moţiunea de cenzură anunţată de PSD.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, luni, că social-democraţii au finalizat textul moţiunii de cenzură şi o vor depune săptămâna viitoare. Ciolacu a subliniat că PSD va începe negocierile cu toţi parlamentarii dispuşi să voteze moţiunea, de la toate partidele politice.

Moţiunea de cenzură pe care PSD o va depune este intitulată „România eşuată. Recordul fantastic al Guvernului Cîţu” şi, aşa cum a afirmat Marcel Ciolacu, urmăreşte să răspundă la următoarele întrebări: Trăiesc românii mai bine că în urmă cu un an şi jumătate? Îşi permit românii mai multe lucruri decât în urmă cu un an şi jumătate? Este mai puţină sărăcie în ţară decât în urmă cu un an şi jumătate? Este România mai respectată în UE sau în lume?