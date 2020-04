Cîţu, despre documentul de la Matei Balş: Sunt trei preşedinţi de partid care instigă la revoltă socială astăzi. Acolo e problema

”Avem oameni în Parlament care conduc partide şi care îi instigă pe oameni la revoltă socială”, afirmă ministrul Finanţelor.

”Când vine de la Institutul Matei Balş un document care are elemente economice nu am cum să-l iau în serios, e ca şi cum eu mi-aş da cum părerea despre ce ar trebui să facă domniile lor acolo. Am văzut puţin ce se întâmplă acolo şi nu am dat importanţă acestui document. Domnul preşedinte a comunicat şi susţin opinia domniei sale” a afirmat ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la Digi 24.

El spune că a văzut ”proiecte similare” în Parlament, şi că acestea au fost ”votate de toată Opoziţia” acuzând că ”acest gen de populism a fost prezent în Parlamentul României din primul moment în care am intrat în această criză”. În context, Cîţu spune că ”în Parlament nu s-a înţeles că suntem într-o criză” şi spune că în legislativ ”se face campanie electorală, din păcate”. El acuză aceşti politicieni vă merg la televizor şi dau mesaje ”alarmiste” şi ”pesimiste” care au rolul de a crea panică.

”Sunt trei preşedinţi de partid care instigă la revoltă socială astăzi, care le spuneau oamenilor să iasă din casă. Unii dintre chiar nu au votat nici decretul de prelungire a stării de urgenţă. Acolo este problema, acolo trebuie să ne ducem, nu la acest document. Avem oameni în Parlament care conduc partide şi care îi instigă pe oameni la revoltă socială. (...) Acest atac nu vine de la acest document, nu acolo este problema. Poate că acel document s-a inspirat din aceşti oameni. Dar există aceşti trei preşedinţi de partid care sunt în Parlamentul României şi care trimit aceste mesaje alarmiste care instigă la revoltă socială”, afirmă ministrul Finanţelor.

Ministrul Finanţelor a spus că este ”o utopie” o creştere a deficitului la 10%, în condiţiile în care Uniunea Europeană nu mai este atât de restrictivă cu cifrele pe care le înregistrează economiile ţărilor în condiţii pe pandemie.

”Una este să faci deficitul pe hârtie 10%, alta este să finanţezi acest deficit. România se luptă pentru fiecare leu este foarte uşor să fii în Parlamentul României, să creşti deficitul pe hârtie sau să faci ce a făcut acel domn acel proiect nu tu cine l-a făcut, de la Matei Balş că elimini taxe, să creşti cheltuieli, să spui că se va rezolva nu se rezolvă, banii trebuie să vină de undeva”, a spus Cîţu.

În acest context, ministrul a spus că banii pentru finanţarea deficitului bugetar vin din împrumuturi, în condiţiile în care sunt mari companii care au oprit activitatea şi nu mai plătesc taxe, iar el a cerut alocarea cu mare grijă a tuturor banilor.

În ceea ce priveşte propunerea de înfiinţare a ”Guvern anti-pandemic”, Cîţu spune că nu îşi dă seama dacă astfel de idei au sorginte comunistă sau fascistă şi susţine că a citit din documentul propus de Institutul Matei Balş doar propunerile care vizează mediul economic.