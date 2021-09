Cîţu, despre demiterea şefului Gărzii de Mediu: I-a fost retras sprijinul politic atunci când USR a ieşit de la Guvernare

„Am văzut discuţiile din spaţiul public şi aici trebuie să facem iar o precizare. Nu a fost numit nimeni în locul domnului Berceanu, doar atribuţiile au fost delegate adjunctului domnului Berceanu care era acolo din martie, împreună cu domnul Berceanu, lucrau împreună şi niciodată nu am primit un semnal că adjunctul nu ar fi capabil, tocmai acesta este rolul adjunctului, când pleca în concediu adjunctul îi prelua atribuţiile”, a explicat premierul.

Şeful Executivului a mai completat că tot ce este ]n programul de guvernare merge mai departe.

„Eu vă spun că au lucrat împrună, dacă aş fi avut semnale din partea domnului Berceanu că există o problemă acolo, vă spun că nu aş fi transferat atribuţiile, era cel mai simplu. La fiecare astfel de situaţie unde am demis pe cineva pentru că i s-a retras sprijinul politic am numit persoana care era adjunct. Era cel mai simplu, cel mai rapid, bineînţeles că vom face o numire la un moment dat. Am vorbit cu ministrul mediului Tanczos Barna să mă asigur că situaţia merge mai departe. (...) Tot ceea ce avem în programul de guvernare merge mai departe, noi nu ne abatem de la programul de guvernare, de la planul pe care îl aveau aceste instituţii pentru că sunt lucruri care trebuie făcute. (...) To ce am promis că facem, facem şi mergem mai departe, nimic nu se schimbă, doar că unor oameni li s-a retras sprijinul politic din păcate”, a mai completat premieruol”, a mai completat premierul.

Octavian Berceanu este eliberat din funcţia de comisar general , cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu. Atribuţiile sale vor fi preluate de comisarul general adjunct Alexandru Lucian Vasile, până la numirea unui nou şef al Gărzii de Mediu.

El a explicat că nu a fost numit nimeni în locul lui Octavian Berceanu, ci doar atribuţiile sale au fost delegate adjunctului, despre care spune că au lucrat împreună şi că nu a avut semnale din partea fostului şef că adjunctul său nu ar fi capabil să preia atribuţiile.