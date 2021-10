Cîţu: „Dacă acest guvern nu trece, nu putem să evităm anticipatele. Soluţia este un Cabinet minoritar”. Solicitările PSD, considerate neserioase

PNL a înţeles şi am înţeles şi eu că e nevoie de o mişcare curajoasă, matură şi am desemnat un alt candidat. Acest lucru e un pas important pentru a debloca situaţia. Noi am adus lângă noi UDMR şi avem un program de guvernare. PSD şi USR ar trebui să vină să suţină acest guvern minoritar şi să rezolvăm această criză politică.

Astăzi, responsabilitatea pentru a depăşi criza este la USR şi PSD. Ştim bine că PSD a zis că nu vrea la guvernare. Cei de la USR au plecat de la guvernare. Soluţia este astăzi acest Guvern minoritar şi să trecem peste această iarnă”, a declarat Florin Cîţu.

Pe de altă parte, premierul demis susţine că ar fi o concesie până în primăvară: „Sigur putem să ne întâlnim în primăvară şi să discutăm alte soluţii (...) Astăzi trebuie să vină spună că vin şi votează acest Guvern”.

Florin Cîţu i-a acuzat pe cei din USR şi PSD că vor fi responsabili de declanşarea anticipatelor. Există o alternativă reală. Dacă acest guvern nu trece, nu putem să evităm anticipatele”, a completat preşedintele PNL.

Liderul liberalilor a afirmat că solicitările PSD ar afecta foarte mult bugetul pe anul viitor: „Ciucă a primit o listă de măsuri pe care PSD le vede prioritare. Nu e o listă serioasă. Impactul bugetar de la anu ar fi 96 miliarde lei. E 10% din PIB. Arată neseriozitate”.