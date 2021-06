Cîţu: Am convins o Românie să fiu prim-ministru şi să fiu susţinut de coaliţie. Este mai simplu să conving nişte colegi să mă susţină la preşedinţia PNL

„Trebuie să recunosc că este şi parte politică, am discutat despre partea politică, dar vă daţi seama, cred că am convins o Românie să fiu prim-ministru şi să fiu susţinut de coaliţie, cred că este mai simplu să conving nişte colegi să mă susţină la preşedinţia Partidului Naţional Liberal. Dar tot am venit aici să fiu aprope de ei pentru că am venit să le prezint puţin despre PNRR, despre fonduri europene, despre buget, surse de finanţare. Toată lumea în PNL, dar la nivelul national trebuie să ştie că sunt trei surse mari de finanţare. Avem această oportunitate de a investi acum în umătorii ani aceşti bani şi trebuie să ştie toţi românii şi colegii mei că aceste surse sunt la dispoziţie. Trebuie doar să avem proiecte bune în perioada următoare, de partea Guvernului vom face tot ce trebuie să nu se mai întâmple cum s-a întâmplat până acum să mai avem întârzieri la licitaţii”, a declarat premierul Florin Cîţu.

Florin Cîţu şi-a anunţat candidatura la preşedinţia PNL la finalul lunii Mai. Anunţarea candidaturii, chiar înainte de Consiliul Naţional al PNL, a fost prilej de surprize, în condiţiile în care filiale sau lideri care pozau ca susţinători ai lui Orban au trecut în tabăra cealaltă.

În mai multe organizaţii PNL, competiţia pentru şefiile filialelor judeţene va aduce faţă în faţă candidaţi puternici, lupta fiind purtată pentru fiecare vot. Alegerile din teritoriu contează în vederea Congresului, în condiţiile în care şeful de organizaţie are un cuvânt de spus în ceea ce priveşte o parte din delegaţii care vor vota noua conducere naţională pe 25 septembrie.