Cîţu: Dacă campania de vaccinare nu merge în direcţia corectă, putem să venim mai încet cu aceste măsuri

„Măsurile pe care le-am luat vrem să rămână aşa, masca în spaţiul public vrem să nu mai trebuiască să o introducem până la finalul anului, dar asta contează foarte mult de rata de vaccinare„ a declarat premierul.



Premierul a explicat că decizia a venit mai repede pentru că rata de vaccinare a crescut mai repede.

„Noi am luat această decizie de a lua unele măsuri mai repede de 1 iunie pentru că am avut succes în ceea ce priveşte şi rata de vaccinare şi cea de pozitivare sau mai rapid decât ne aşteptam şi atunci am venit cu aceste măsuri mai rapid, pentru a arăta românilor că merită să te vaccinezi”, a mai spus premierul.

Florin Cîţu a reiterat faptul că în cazul în care campania de vaccinare „nu merge în direcţia corectă, putem să tragem şi frâna de mână”.

„Nu ne uităm doar la rata de vaccinare, aşa cum aţi văzut ne uităm şi la pozitivare, sunt mai mulţi indicatori la care ne uităm, dar dacă campania nu merge în direcţia corectă, am spus şi ieri putem să tragem şi frâna de mână, adică nu putem să ne jucăm cu acest lucru”

Întrebat ce înseamnă frâna de mână, premierul a spus că „să venim mai încet cu aceste măsuri”.

Premierul a mai explicat că în cazul evenimentelor nu va mai exista o restricţie, dacă organizatorii îşi asumă că vor fi doar persoane vaccinate, adică „permit doar persoanelor care au certificate de vaccinare să intre”

„Noi am spus în cee ace priveşte evenimentele şi în spaţiul public şi în spaţiul închis că vom lua o decizie pentru persoanele vaccinate cu o anumită capacitate de la 1 iunie, nu ştiu 70% sau 70 de persoane, dar şi aici e foarte important, dacă organizatorii îşi asumă că vor fi doar persoane vaccinate nu mai este niciun fel de restricţie.„

Premierul a mai explicat însă că această decizie nu este una impusă, ci o decizie a organizatorului.

Întrebat dacă a venit la Suceava pentru o campanie electorală internă privind Congresul, premierul a spus că nu există o campanie electorală internă.

„Sunt aici ca prim-ministru, sunt aici pentru a susţine Campania de vaccinare”, a spus Florin Cîţu.