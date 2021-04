Cîţu: Agenţia Standard&Poor's a păstrat ratingul de ţară, dar mult mai important, a modificat perspectiva economiei României de la negativă la stabilă

„Agenţia de rating Standard&Poor's a păstrat ratingul de ţară, dar mult mai important, a modificat perspectiva economiei României de la negativ la stabilă. Eroii din economia românească, în această perioadă dificilă, sunt, din punctul meu de vedere, companiile private, antreprenorii. Ei sunt cei care au dus greul. Piaţa liberală, cu premier liberal, au câştigat clar şi fără dubiu încrederea instituţiilor internaţionale şi a investitorilor străini", a declarat Cîţu.

„Aş vrea să mai anunţ o premieră astăzi, am reuit să reducem deficitul bugetar, să avem venituri mai mari la buget, să stabilizăm economia, în condiţiile în care nu am mărit vreo taxă existentă. Anul trecut, ca ministru de Finanţe, într-un guvern liberal, am vorbit despre încredere şi am cerut să aveţi încredere în mine, că voi lua măsurile cele mai bune pentru revenirea rapidă a economiei. Aşa s-a întâmplat", a completat el.