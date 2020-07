Ciprian Ciucu, despre Gabriel Mutu: Abject stilul de a face politică a unui derbedeu ajuns primar. S-a folosit de pensionari să ne bruieze conferinţa

„Abject stilul de a face politică a unui derbedeu ajuns primar. Mă refer la Gabriel Mutu. S-a folosit de pensionari care au recunoscut că au fost trimişi de PSD Sector 6 ca să ne bruieze conferinţa de presă de astăzi. Este, repet, un stil abject de a face politică. Mutu era pregătit. A intervenit chair şi prin telefon la o televiziune. Tot ce a vrut a fost să mă bruieze, ca mesajul meu să ne se ducă la locuitorii sectorului 6. Nu a reuşit, dar ne-a reconfirnat că are un caracter infect”, a scris pe Facebook Ciprian Ciucu.

Liberalul susţine că acei pensionari nu aveau ce să caute în zona conferinţei de presă. Ca să fie clar pentru atunci când Mutu va nega: acei oameni nu aveau cum ajunge acolo netrimişi. Nu este un loc circulat, iar eu nu stau in zonă si apar in fotografii in campania lui Mutu / PSD.Lui Mutu de la PSD îi este frică!”, a completat liberalul.

Un pensionar a bruiat conferinţa de presă a PNL de duminică şi a jignit mai multe persoane, printre care şi ministrul Muncii, Violeta Alexandru.