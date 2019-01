Cioloş: Tatăl meu a fost funcţionar în Miliţie. Sora mea lucrează în MAI, nu e agent secret

„Nu am colaborat nici cu Securitatea, nici cu servicii secrete. Nu am nimic cu Soros. Tatăl meu a fost un funcţionar cu responsabilităţi administrative în Miliţie. E decedat de 20 de ani. Nu văd cum ar fi putut să-mi influenţeze cariera. Am tot respectul pentru verticalitatea cu care s-au comportat. Sora şi fratele meu şi-au ales cariera aşa cum au vrut, fără niciun ajutor din partea mea. Sora mea lucrează în MAI de mai bine de 15 ani. Nu e agent secret“, a declarat Dacian Cioloş, într-o conferinţă de presă.

De asemenea, fostul premier a subliniat faptul că nici soţia sa nu ar avea rude care să fi lucrat în serviciile de informaţii din Franţa. „Soţia mea nu are nicio rudă care să fi lucrat în serviciiile secrete franceze. Socrul meu a fost maistru militar. E la pensie de mai bine de 20 de ani“, a explicat Cioloş.

