Cioloş şi-a făcut selfie cu protestatarii care l-au întâmpinat în Teleorman. „Nu suntem pesedişti şi restul. Suntem toţi români. Asta nu a învăţat Dragnea“

„Am strâns semnături la Roşiorii de Vede, în Teleorman, şi am întâlnit un grup de pesedişti decis să mă critice. Că aş fi fiul lui Soros, cel fotografiat cu mai mulţi lideri PSD… Că «guvernul zero»... nu am putut să îi contrazic, e adevărat, pentru că a fost guvernul zero corupţie. Au ţinut să afle cum mi se par drumurile de la ei din judeţ. Şi recunosc, se poate circula pe ele, dar adevărul e că uiţi de acest lucru atunci când îţi aduci aminte de Tel Drum, de metrul de şosea care are 80 de centimetri şi de dosarele companiei şi ale lui Liviu Dragnea. Poate ar merita să ne întrebăm câţi kilometri de autostrăzi şi drumuri naţionale s-ar fi putut face cu banii cheltuiţi cu dărnicie pentru acoliţii PSD.

O doamnă m-a întrebat ce caut în judeţul lor. Ei bine, am mers în Teleorman ca să-mi văd prietenii. Pentru că relaţia dintre cetăţeni aşa trebuie să arate. Să ascultăm şi să primim criticile. Să îndreptăm lucrurile atunci când greşim şi să admitem că nu suntem perfecţi. Desigur, singurul care nu greşeşte este Liviu Dragnea, omul care crede că i se cuvin toate, care cultivă ideea „judeţului meu“ şi care învrăjbeşte cetăţenii ca să fie uitate dosarele care îl împiedică să devină prim-ministru sau să candideze la preşedinţie.

Din inima «judeţului lui» Liviu Dragnea, din oraşul Vioricăi Dăncilă, am un mesaj pentru toţi cei care vor să trăiască demn: aveţi curajul propriei analize şi opinii, nu va lăsaţi minţiţi şi manipulaţi. Vreţi să votaţi PSD? E dreptul vostru şi el merită a fi respectat. Dar dacă faceţi aşa ceva, atunci ţineţi minte că sunteţi datori să îi trageţi la răspundere pentru minciunile lor atunci când este cazul, aşa cum fiecare om care îşi doreşte să fie votat trebuie tras la răspundere. Nu suntem pesedişti şi restul. Suntem toţi români şi trebuie să ne respectăm între noi. Asta nu a învăţat niciodată Liviu Dragnea, omul care vrea să trăiască din temerile şi nereuşitele noastre“, a scris Cioloş pe Facebook.

