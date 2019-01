Cioloş s-a decis: se luptă cu Dragnea de la Bruxelles. „A fi europarlamentar nu înseamnă a-ţi trăda ţara“

În perioada cuprinsă între 12 şi 15 ianuarie, membrii partidului vor vota candidaţii preferaţi printr-un sistem online securizat. Fiecare membru va putea acorda câte un vot pentru cinci candidaţi preferaţi. În baza numărului de voturi vor fi aleşi primii 43 de candidaţi, care vor forma lista candidaţilor pentru alegerile europarlamentare ale PLUS, urmând ca Biroul Naţional să înainteze Consiliului Naţional spre validare lista finală de candidaţi la alegerile europene.

Printre cei înscrişi pe lista de candidatură internă a PLUS se numără şi Dacian Cioloş.

„Nu sunt singurul român cu o astfel de experienţă, dar sunt unul dintre cei care pot folosi această experienţa la cel mai înalt nivel. Desigur, mulţi mă vor acuza că nu urmăresc decât să plec departe de ţară, în cazul de faţă la Bruxelles. Dar nu este aşa, iar în perioada următoare am să fac tot ce îmi stă în putinţă să conving cât mai mulţi oameni de bunele mele intenţii. România are nevoie vitală de a fi reprezentată în Parlamentul European de oameni competenţi, care să lupte pentru binele tuturor românilor – atât al celor rămaşi acasă, cât şi al celor din diaspora. Ca să facem ţara noastră bine, e nevoie să punem la bătaie toată priceperea şi toată energia noastră, pe toate fronturile. A fi europarlamentar nu înseamnă a-ţi trăda ţara. Din contră! Iar planul meu e să începem să reconstruim România. Am de gând să muncesc pentru ţara mea şi voi face asta şi acasă, şi în Parlamentul European“, a declarat Dacian Cioloş.

„Sunt primele alegeri la care participă PLUS şi vrem să facem cunoscute intenţiile şi planurile noastre pentru cât mai mulţi români. Noi, toţi cei care credem că România trebuie să se schimbe şi că se poate schimba, trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă. Şi să găsim curajul de a fi normali, de a ne asuma că suntem doar nişte oameni care uneori nu sunt perfecti, dar sunt mereu oneşti. Aş vrea, în primul rând, să vedeţi în candidatura mea un îndemn la curaj. Să nu vă mai fie teamă de ce vor spune despre voi. Aveţi dreptul la o viaţă normală. Aerul viciat al politicii româneşti poate fi schimbat. E nevoie de curaj şi perseverenţă. Vă invit alături de noi, pentru că împreună putem schimba România“, a transmis Dacian Cioloş în mesajul prin care şi-a anunţat înscrierea în cursa internă PLUS.