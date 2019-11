Cioloş, după prezenţa record la vot în diaspora: Trebuie să fie reprezentaţi de un număr de parlamentari proporţional cu participarea lor la vot

”Salut participarea-record la vot a românilor din Diaspora. Consider că este o urgenţă amendarea legii electorale, astfel încât aceştia să fie reprezentaţi de un număr de parlamentari proporţional cel puţin cu participarea lor la vot. Astăzi, voturile din Diaspora înseamnă aproximativ 10% din totalul voturilor, dar Diaspora are doar 1,5% din locurile din parlament. Este o încălcare flagrantă a principiului egalităţii cetăţenilor şi, implicit, a egalităţii între voturile acestora. Or, ce fel de vot egal este acesta? Românii, oriunde s-ar afla, trebuie încurajaţi să voteze, pentru că astfel ei păstrează legătura cu ţara, iar ţara păstrează speranţa că într-o zi se vor întoarce”, a scris, duminică seară, Dacian Cioloş pe Facebook.







Acesta a spus şi că îşi doreşte ca mulţi dintre cei care sunt în străinătate să revină în ţară.





”Dar dincolo de modificarea legislaţiei electorale, îmi doresc să văd un număr cât mai mare de români plecaţi din ţară întorcându-se pentru a se implica direct, chiar prin candidaturi, la alegerile locale de anul viitor”, a mai scris Cioloş.





În străinătate, au votat deja peste 910.000 de români, iar votarea continuă până luni, la ora 7.00.