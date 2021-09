Cioloş: Nu există nicio şansă să continuăm guvernarea cu Florin Cîţu. Ce spune liderul despre asocierea cu AUR

„Nu, nu există nicio şansă să continuăm guvernarea cu Florin Cîţu premier şi nu pentru că suntem răzgâiaţi, ci pentru că vrem un premier cu care să putem lucra, pur şi simplu. Am încercat mai bine de opt-nouă luni cu Florin Cîţu să lucrăm. (...) Până la urmă, cine e cel imprevizibil, cine e cel care de fapt nu vrea cooperarea în coaliţie? (...) Nu există această variantă, nu pentru că avem noi un fix cu Florin Cîţu ca persoană, ci pentru că am mai încercat deja de două ori, nu are sens să mai încercăm încă o dată pentru ca apoi iar să se dea vina pe noi că ieşim de la guvernare pentru că, iată, cum ne spune Florin Cîţu, suntem răzgâiaţi şi impredictibili”, a declarat Dacian Cioloş în emisiunea Insider Politic, difuzată duminică de Prima Tv, potrivit News.





Copreşedintele USR PLUS afirmă că formaţiunea pe care o conduce se va întoarce la guvernare alături de PNL doar în cazul în care PNL va furniza un premier „care să lucreze pentru coaliţie”





„Noi aşteptăm ca Florin Cîţu să fie, în sfârşit, serios şi să dea dovadă de maturitate şi să lase la o parte toate provocările acestea copilăreşti şi inutile. El ştie foarte bine, pentru că i-am spus-o clar, la ultima şedinţă de coaliţie, ce vrem noi de fapt de la această coaliţie. (...) Florin Cîţu a demonstrat că nu asta îl interesează, ci să câştige alegerile în PNL şi pentru asta a fost gata să subordoneze Guvernul intereselor lui electorale. Deci da, putem continua în coaliţie, dar vrem un premier care să lucreze pentru coaliţie şi nu pentru interesele lui în partid şi dacă PNL va furniza un astfel de premier, evident că suntem gata să ne întoarcem să discutăm condiţiile în care putem continua acest proiect”.







Potrivit sursei citate, el a mai menţionat, întrebat fiind dacă USR-PLUS este pregătit să intre în opoziţie, că partidul este pregătit „pentru orice scenariu”, subliniind că el susţine ideea de a „încerca rămânerea la guvernare”.







În ceea ce priveşte depunerea moţiunii de cenzură alături de AUR, copreşedintele USR PLUS respinge ideea unei alianţe cu AUR şi explicâ faptul că AUR a mai semnat alături de parlamentari ai altor formaţiuni politice.