Cioloş încearcă să ducă ordonanţa care a mutilat legile Justiţiei pe masa CCR: „PLUS va depune cereri în faţa tuturor Curţilor de Apel din ţară“

„Sprijinim total acţiunile societăţii civile profund îngrijorate de situaţia din justiţie şi de actele iniţiate de ministrul Justiţiei. E nevoie de acţiuni concrete care să permită constatarea şi eventuala anulare a ordonanţei prin care Tudorel Toader încearcă să subordoneze politic parchetele din România. Una dintre soluţiile posibile este această contestare la instanţele din toată ţara în speranţa că, astfel, se va ajunge rapid la Curtea Constituţională.

Este mai mult decât reprobabil ce se întâmplă şi suntem decişi să folosim toate mijloacele legale accesibile. Fiecare cetăţean trebuie să înţeleagă că e nevoie să rezistăm şi să ne implicăm politic în aceste momente care vor defini România în anii care vin. Ceea ce se petrece nu are nicio legătură cu vreun program economic sau cu apărarea unor valori naţionale sau a drepturilor omului, aşa cum încearcă să mintă coaliţia guvernamentală. Este un atac la statul de drept şi la sistemul judiciar astfel încât cei care i-au furat şi minţit pe cetăţenii acestei ţări să scape de puşcărie. Cu fiecare leu care s-a furat am fost păgubiţi cu toţii de spitale, de şcoli şi de şosele. Din acest motiv, suntem datori să luptăm cu toţii împotriva celor care distrug sistematic viitorul nostru şi al copiilor noştri“, a declarat preşedintele PLUS, Dacian Cioloş.

