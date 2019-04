Cioloş, despre referendum: E oportun. Cred că există formule ca românii să răspundă. Lui Dragnea i-a convenit să stea în opoziţie

"Este utilă organizarea referendumului şi e un bun moment să se întâmple odată cu alegerile europarlamentare. Noi îl aşteptam de doi ani de zile acest referendum. E o ocazie foarte bună ca românii să spună, aşa cum spun şi partenerii noştri europeni că nu vrem o ţară coruptă, condusă de oameni corupţi, ci o justiţie liberă. De asta e oportun să fie în acelaşi timpi cu alegerile, pentru că statul de drept şi libertatea sunt valori europene", a afirmat Dacian Ciolos, luni seara la Realitatea TV citat de ziare.com

Preşedintele PLUS a mai declarat că pot fi găsite formule ale întrebării pentru referendum şi că propria echipă lucrează la asta.

"Domnul Dragnea a declarat că nu vor modifica această lege. Sigur nu poţi să mai dai mare lucru pe ceea ce spune Dragnea. Întrebarea la referendum ar trebui să permită românilor să spună că nu mai vor hoţi şi condamnaţi la conducerea statului. Eu cred că putem găsi soluţii. Avem şi noi un grup care lucrează la aceasta, dar presupun că şi preşedintele are echipa care lucrează la acest lucru. Eu cred că pot fi găsite formule pentru ca românii să răspundă la acest lucru", a adăugat Ciolos.

Întrebat în legătură cu modul în care a putut coabita cu Dragnea, politicianul a răspuns că guvernarea sa fiind validată de Parlament o asemenea coabitare nici nu a existat şi că oricum lui Dragnea „i-a convenit să stea în opoziţie şi să-şi lingă rănile.”

"Cum nu ne-a deranjat când a aruncat în aer bugetul României, cu toate pensiile speciale puse acolo? Nu putem spune că nu ne-au deranjat. Toate petardele pe care le-au aruncat atunci. Toată presiunea mediatică pe care au făcut-o şi cu campania vânduţi străinilor şi lui Soros, asta nu a fost deloc coabitare. Dar lui Dragnea i-a convenit să stea în Opoziţie să îşi lingă rănile. Probabil că ar fi fost bine să fie forţate în 2015 alegeri anticipate. Nu a fost deloc coabitare. Noi am fost un Guvern care a fost validat de Parlament, de votul unei majorităţi parlamentare, pentru un an de zile, într-un an electoral. Asta am şi făcut. Am guvernat ca să lăsăm România cu o creştere economică consistenţă", a afirmat Dacian Ciolos.

Lista comună a alianţei USR-PLUS la europarlamentare este formată din: 1. Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, 2. Cristian Ghinea (USR), 3. Dragoş Pîslaru (PLUS), 4. Clotilde Armand (USR), 5. Dragoş Tudorache (PLUS). 6. Nicolae Ştefănuţă (USR), 7. Vlad Botoş (USR), 8. Ramona Strugariu (PLUS), 9. Vlad Gheorghe (USR), 10. Alin Mituţă (PLUS), 11. Anamaria Naomi Reniuţ (PLUS), 12. Valeriu Nicolae (PLUS), 13. Oana Ţoiu (PLUS), 14. Radu Ghelmez (USR), 15. Liviu Iolu (PLUS).

