Cioloş, despre eşecul PNL din 2016: „Mi-au propus să candidez, dar n-am vrut să-mi încalc cuvântul şi mandatul“. În ce condiţii ar guverna cu PNL

„Partidele au avut un an de zile să se reformeze şi să vină cu o ofertă politică nouă şi cu oameni noi, iar în paralel am avut un Guvern independent. Cu ce a fost vina Guvernului independent că partidele au venit cu oferte mai puţin credibile? PNL, da, mi-a propus să candidez, dar am refuzat să-mi încalc cuvântul şi mandatul. E vina mea că au fost rezultatele care au fost? Nu sunt eu responsabil pentru problemele dintr-un alt partid“, a declarat Dacian Cioloş la Adevărul Live