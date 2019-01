Cioloş: „Am avut discuţii informale cu preşedintele Iohannis“. Ce au discutat

"Relaţia şi cu PNL şi cu preşedintele Iohannis este una de deschidere din partea noastră. Eu am mai avut contacte informale şi cu lideri din PNL, am avut contacte şi discuţii informale şi cu preşedintele Iohannis şi vom continua cu aceeaşi abordare de deschidere şi, aşa cum am spus în mai multe rânduri, toţi cei care împărtăşesc valorile şi principiile în jurul cărora noi vrem să construim proiectul politic pot să fie partenerii noştri în ceea ce intenţionăm să facem”, a afirmat Cioloş.

El a mai spus că la începutul acestui an a avut o discuţie informală cu preşedintele Klaus Iohannis, în care au discutat despre situaţia politică internă şi despre cea economică.

"Am discutat pur şi simplu despre situaţia politică din ţară, despre situaţia economică. A vrut să ştie domnul preşedinte cum vedem şi noi lucrurile. Am discutat despre preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene, unde ştie că am o anumită expertiză şi am discutat despre mai multe lucruri care pot fi făcute în ciuda contextului în care ne aflăm. Genul acesta de discuţii îl avem, în general”, a explicat fostul premier, precizând că nu a vorbit cu şeful statului despre intrarea sa în politică şi nici despre alegerile prezidenţiale.

Cioloş a explicat că, dacă va candida la orice alegeri, nu o va face din adversitate cu cineva, ci pentru a propune un proiect politic.

"Nu pun problema de adversitate cu nimeni. Dacă o să fie să candidez la orice alegeri, nu o să fac din adversitate cu cineva, ci o să fac ca să propun un proiect politic. O să propun un proiect politic şi cetăţenii români vor alege cel mai bun proiect politic şi nu văd de ce aici ar putea fi vorba de adversitate sau de neînţelegeri cu cineva. Trăim într-o ţară democratică, există un respect şi am un respect pentru domnul preşedinte cu care am colaborat şi care m-a susţinut, m-a nominalizat în calitate de prim-ministru şi m-a susţinut şi sunt convins că şi domnul preşedinte Iohannis împărtăşeşte aceleaşi idealuri şi obiective pentru mai bine în România, aşa că nu văd de ce asta ar fi o problemă. Cred că acest gen de idee, că eu sunt în conflict cu domnul preşedinte Iohannis, foloseşte probabil unora, dar în niciun caz celor care vor să vadă că lucrurile merg mai bine în România”, a precizat fostul prim-ministru.

Dacian Cioloş a mai spus că doreşte să colaboreze cu USR pentru următoarele alegerile, dar deocamdată nu a fost decisă această formă de colaboare şi că o decizie finală va fi luată în 2 februarie.

Cioloş a explicat că alegerile europarlamentare sunt foarte importante pentru PLUS.

"Alegerile europarlamentare sunt esenţiale pentru noi, pentru PLUS, pentru că sunt primele alegeri la care acest partid participă şi atunci e evident că obiectivul nostru este să dăm tot ce avem mai bun şi să dăm tot ce avem mai bun inclusiv din punctul de vedere al resurselor pe care le avem, al resurselor umane pe care le avem, al ideilor şi obiectivelor pe care le avem şi asta e explicaţia şi implicării mele directe în aceste alegeri”, a mai afirmat Cioloş.

El spune că nu doreşte să părăsească România şi că, dacă ar fi vrut o carieră la Bruxelles, atunci ar fi rămas să lucreze acolo.

"Nu intenţionez să părăsesc România. Am intrat în politică nu pentru a merge la Bruxelles sau pentru a mă întoarce la Bruxelles pentru că, dacă doream o carieră la Bruxelles, rămânem acolo, nu era cazul să mă lansez într-un proiect politic, să fac un partid politic în România, şi într-un proiect politic pentru că vreau să fac lucruri pentru România şi în România. Nu se pune problema să plec nicăieri din România însă participarea mea la alegerile europarlamentare mi se pare un element cheie pentru a contribui la succesul PLUS şi a unui eventual parteneriat în aceste alegeri”, a precizat fostul premier.

Întrebat dacă va renunţa la mandatul de europarlamentar în cazul în care va câştiga, Dacian Cioloş a răspuns: “Poţi să renunţi mai devreme sau mai târziu, la un moment dat, pot să duc mandatul până la capăt, lucrurile vor depinde de cum cum o să evolueze situaţia. Aşa cum v-am spus esenţial este şi mesajul pe care vreau să îl înţeleagă toţi românii şi mai ales cei care au încredere în ceea ce facem, este că nu fug deloc de o responsabilitate pe care mi-am asumat-o foarte clar, de la început, aceea de a munci în România, pentru România. Cu siguranţă o să mă găsiţi cel puţin pe listele de candidaţi pentru Parlamentul României în 2020", a explicat Cioloş.

Convenţia Naţională a PLUS va avea loc sâmbătă, când vor fi alese structurile de conducere ale formaţiunii politice.

