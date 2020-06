Ciolacu, după votarea rectificării bugetare: PSD rezolvă din Parlament ce nu vrea, ori nu este capabil Guvernul Orban să facă

Plenul Parlamentului a dezbătut şi votat, joi, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.





La varianta transmisă de Guvern au fost adăugate mai multe amendamente, unul dintre acestea vizând sumele alocate consiliilor judeţene.





„PSD rezolvă din Parlament ce nu vrea ori nu este capabil guvernul Orban să facă! Am susţinut şi votat suplimentarea fondurilor destinate autorităţilor locale în proiectul legii de aprobare a rectificării bugetare. Pentru Guvern nu este important că nu mai sunt bani pentru protecţia persoanelor vulnerabile, pentru copiii din centrele de plasament sau pentru bătrânii instituţionalizaţi. Şi-au îndestulat deja toată clientela politică, au spart deja banii pe tot felul de achiziţii dubioase şi acum restul mai pot să aştepte. Astăzi în Parlament am îndreptat acest lucru. Este firesc, după ce Guvernul i-a lăsat pe primari şi pe preşedinţii de Consilii Judeţene să se descurce singuri în faţa crizei sanitare! Dacă situaţia a fost ţinută sub control în majoritatea judeţelor din ţară, meritul este al autorităţilor locale şi nicidecum al Guvernului”, a scris pe Facebook, Ciolacu, la finalul şedinţei.





Liderul PSD afirmă că peste 850 de milioane de lei au fost cheltuiţi din bugetele locale în lupta împotriva COVID-19, ”în timp ce de la Guvern s-au trimis doar 20 de milioane de lei”.





„Astăzi, aceşti bani ajung înapoi la judeţe. Alte 80 de milioane au fost alocate către Primăria Capitalei şi primăriile de sector. În total, este vorba de 0.09% din PIB, un procent infim – a suta parte din uriaşul deficit bugetar de 10% realizat de guvernarea PNL”, a mai scris Ciolacu.