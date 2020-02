Ciolacu: Sunt sigur că acum avem voturile necesare să treacă moţiunea de cenzură

„Sunt sigur că acum avem voturile necesare să treacă moţiunea de cenzură”, a aprecizat Marcel Ciolacu.Deputatul Georgian Pop, plecat la Pro România în urmă cu un an, partid pe care l-a părăsit la sfârşitul anului trecut, se întoarce în PSD, pe ale cărui liste a fost ales.El a spus că se pare că PSD va veni cu o propunere de prim-ministru din afara partidului, deşi anunţase că nu va face o propunere de premier, în cazul în care Guvernul cade ca urmare a moţiunii de cenzură.Întrebat cine va fi premier, Marcel Ciolacu a declarat: „Îmi pare rău că preşedintele României s-a antepronunţat şi a spus că o să vină cu aceeaşi propunere, în persoana domnului Orban. Am avut o discuţie foarte aplicată împreună cu colegii mei din ţară şi din Parlament şi se pare că vom veni cu o propunere de prim-ministru, din afara partidului, Şi nu este domnul ambasador al Statelor Unite”.el a negat că l-ar vota pe Ludovic Orban premier, iar în ceea ce priveşte susţinerea lui Sorin Grindeanu pentru aacest post, liderul PSD a susţinut că nu a existat o discuţie cu acesta.”Nu voi vota niciodată un guvern PNL şi nu o să recomand cât timp sunt preşedinte interimar să voteze vreodată pe Orban prim-ministru”, a ţinut să sublinieze liderul social-democrat.„S-a venit în Parlament cu asumarea răspunderii pe două tururi. PSD împreună cu UDMR-ul şi Forţa Naţională în momentul acesta susţin o moţiune. În cazul în care, Doamne-fereşte, nu trece această moţiune, noi mai avem o pârghie de a ataca la Curtea Constituţională. Presupun că niciun prim-ministru, indiferent cum îl cheamă, sper nici domnul Orban nu poate să îi mai treacă prin cap să vină cu ordonanţă atâta timp cât eşti la Curtea Constituţională. Am ieşit totuşi logic din orice calendar de modificare a alegerilor cu privire la două tururi. Deci ce înţelegere să fac? Înţelegerea ar fi fost în cazul în care nu s-ar fi venit cu această asumare în Parlament. Atunci aş fi spus că, domnule, hai că suspicionăm o anumită înţelegere. Dar cât timp totul se joacă în Parlament, la CCR, despre ce înţelegere vorbim? Îi recomand în continuare domnului prim-ministru să-şi dea demisia dacă doreşte anticipate să îşi dea demisia să nu se bazeze pe PSD”, a declarat Ciolacu.Întrebat dacă prin adoptarea moţiunii, se deschide calea anticipatelor, Ciolacu a declarat: ”Nu se deschide nico cale a anticipatelor, urmează să mai cadă încă două guverne. PSD la fel ca PNL separat fiecare, au o strategie. Urmează să anunţăm strategia după ce o să treacă moţiunea. Votul pe moţiune este atributul Biroului Permanent Reunit, eu, în comparaţie cu domnul Orban, respect democraţia. Astăzi la ora 16 atât la Cameră, cât şi la Senat se vor alege noile Birouri Permanente, cele două birouri permanente se vor reuni şi vor stabili un calendar. Noi am vrea cât mai repede să tranşăm acest aranjat, cum îi spuneţi dumneavoastră, cu alte cuvinte, să-l trimitem pe domnul Orban acasă. Dacă domnul Orban îşi va da demisia, o să ne bucurăm şi mai mult. Nu se deschide nicio cale a anticipatelor, urmează să mai cadă încă două guverne. PSD la fel ca PNL separat fiecare, au o strategie. Urmează să anunţăm strategia după ce o să treacă moţiunea”.De altfel, Marcel Ciolacu a precizat că nu are o problemă cu niciun fel de alegeri, nu preferă nimic.„Prefer ca democraţia să fie respectată şi în cazul în care există o criză politică, nu poate fi numit un guvern, să mergem la anticipate. Eu prefer alegerile să le vedem din patru în ani, cum e calendarul. Dar nu le exclud. Este o criză politică, nu poate fi numit un prim-ministru, aşa spune Constituţia”, a explicat el.El a negat existenţa unei înţelegeri cu UDMR, adăugând că niciunul dintre partide nu doreşte să aibă o înţelegere şi un proiect politic în acest moment.Moţiunea de cenzură „Guvernul Orban/PNL - privatizarea democraţiei româneşti", iniţiată de PSD şi UDMR după ce Guvernul Orban şi-a asumat răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi, este citită, luni, în Parlament.Pentru ca moţiunea să fie adoptată sunt necesare 233 de voturi.Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spunea săptămâna trecută că „matematic sunt 232 de voturi" în sprijinul moţiunii de cenzură, că încă au loc negocieri, dar şi că parlamentarii PSD care nu votează sau lipsesc nemotivat vor fi suspendaţi din partid. În schimb, premierul Ludovic Orban susţine că, din evaluările sale, moţiunea nu are şanse să treacă.