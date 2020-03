Ciolacu, scut pentru Olguţa Vasilescu: Va fi o primăriţă de excepţie. E normal să fie şi o aripă PRM în fiecare partid

În plus, Ciolacu şi-a manifestat suportul pentru fostul ministru al Muncii despre care spune că a avut un mandat ”reuşit”, semn că aceasta se bucură în continuare de sprijin la vârful partidului.

”Lia Olguţa Vasilescu este colega mea de partid, cu performanţe politice alături de Claudiu Manda, vorbim de meritocraţie... e candidată la municipiul Craiova. Cu un mandat la Ministerul Muncii, eu îl consider foarte bun. Nu am auzit pe cineva atacând-o de ce a făcut la minister, am auzit că este atacată că este PRM-istă. Va fi o primăriţă de excepţie. Şi pe doamna Gabriela Firea, urmează să am mâine o discuţie mai aplicată”, a spus Marcel Ciolacu, la Digi24.





Ciolacu spune că peste tot există o ”aripă PRM” şi a reluat discursul PSD privind dublul standard al produselor comercializate în România de companiile din Vest.

„În fiecare partid este o aripă PRM. Este şi normal să existe, nu înţeleg uimirea, e normal să existe în fiecare partid o astfel de aripă. Important este cât este de dominantă, ea se adaptează cerinţelor populaţiei. Să vorbim concret, există un dublu standard între produsele din Europa şi produsele din România. Reţeta de Coca Cola de la Bruxelles este diferită decât sticla de Coca Cola din România, cea din România a devenit aproape mai scumpă decât cea de la Bruxelles. Pasta de dinţi! Reţeta e diferită în Europa. Roşiile au alt gust”, a adăugat el.

„Este normal să existe astfel de voci, este o abordare diferită. Important este, politicienii trebuie să aibă capacitatea pentru îndreptarea acestor decalaje printr-o luptă politică normală. În toatră Europa au existat la un moment dat partide extremiste la putere. Austria! Nu inventăm noi apa caldă, depinde cât de mult dorim să le încurajăm prin atitudinea asta. Naţionalismul nu este un lucru rău, n-avem nevoie de extremă dreapta sau extremă stânga. Am crezut că vă referiţi la un naţionalism normal”, a susţinut el.