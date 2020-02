Ciolacu, săgeţi către Dăncilă: S-a grăbit să se vadă aleasă. De când sunt eu, presa a dat mai puţine ştiri pe surse

„Am avut o întâlnire săptămâna trecută. Am avut acel CEx, pe urmă am avut o întâlnire cu primarii de municipii de judeţ, apoi cu toţi parlamentarii şi am anunţat că în acest moment prioritatea mea nu este Congresul. Tot dintr-o istorie recentă, trăită de partid, fără să aduc vreun reproş doamnei Dăncilă, în care s-a grăbit în virtutea funcţiei de prim-ministru de a face repede Congresul şi de a se vedea aleasă. Din punctul meu de vedere s-a dovedit ceva fals. A urmat pe urmă anumite decizii un pic primite şi grăbite, chiar şi cea de a candida. Prefer să rămân în ritmul meu”, a explicat Marcel Ciolacu la „Gândurile lui Cristoiu”, întrebat despre organizarea Congresului PSD.

„De când sunt la conducere şi presa a dat mai puţine ştiri pe surse”

Liderul interimar al PSD a adăugat apoi că prioritatea în acest moment a sa a fost să oprească Guvernul Orban din a legifera alegerea primarilor în două tururi.

„Prioritar a fost să apărăm legile electorale. Nu-i doar domnul Orban. Oricine poate la un moment dat să ajungă la putere. Pe un asemenea precedent poţi să schimbi orice lege electorală. Era un precedent mult prea periculos pentru viitorul României. În acel moment nu era graba de a mă vedea preşedinte. Pot să insist în continuare, marea majoritate a modificărilor statutare le-am prezentat colegilor săptămâna trecută. Dacă stilul meu de a conduce mai deschis, de a ne sfătui mai larg

De când sunt eu, chiar şi presa a avut mai puţine ştiri pe surse”, a mai afirmat Ciolacu.