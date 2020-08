Ciolacu: Preşedintele Iohannis este nevoit să mintă periodic. Avem împrumut de 1.000 de euro pe secundă

Ciolacu a spus că Iohannis este nevoit să mintă periodic, pentru a acoperi astfel greşelile Guvernului Orban, şi că datoria României depăşeşte 40% din PIB

”Şedinţele CSAT nu se ţin la Camera Deputaţilor, se ţin la Cotroceni. Eu informări am pe domeniile în care sunt îndreptăţit. Nu am avut acces la vreo informaţie a ministrului de Interne nici în ceea ce priveşte pandemia, darămite în ce priveşte clanurile interlope. Şi nu cred că vreunul dintre noi a fost vreodată asociat cu vreun clan interlop. Mai mult, când presa ne-a indicat că se întâmplă în vreo organizaţie aşa ceva, am convocat CEx-ul şi am desfiinţat acea organizaţie”, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3, miercuri seara.

Ciolacu a spus că preşedintele Iohannis este nevoit să mintă periodic şi că acesta vede că guvernul nu funcţionează, iar din această cauzăvrea să grăbească alegerile.

”Preşedintele Iohannis este nevoit să mintă periodic, să iasă la televizor, este guvernul său, acest guvern condus de Orban. S-a dovedit total incompetent. Mai nou, după raportul Curţii de Conturi, sunt şi hoţomani şi, cel mai grav dintre toate, ei sunt lipsiţi de orice credibilitate. După modul lor de a se comporta ca şi guvernanţi în această perioadă a pandemiei, modul de comportament social, faci chefuri în biroul primului ministru, fără mască, nimeni nu îi mai crede. Şi atunci preşedintele ar fi avut două alternative. Una este ca preşedintele să iasă şi să recunoască că acest guvern este un eşec politic total sau să continue să încerce să îi acopere periodic cu credibilitatea funcţiei prezidenţiale, să îi tragă după el, să depăşească aceste alegeri. De aceea această obsesie de a avea alegerile cât mai repede pentru că vede că nu funcţionează acest guvern”, a susţinut Ciolacu.

Preşedintele PSD a vorbit şi despre datoria României, afirmând că ”avem împrumut de 1.000 de euro pe secundă”.

”Nimeni nu se aştepta ca în această perioadă, când lumea stătea în casă, ei să facă sute de milioane. Nimeni nu se aştepta ca într-un timp atât de scurt să depăşim 40% din PIB. Avem împrumut de 1000 de euro pe secundă. Ca să acoperi aceste lucruri, atunci îţi creezi un duşman, imaginar sau neimaginar, tradiţional, PSD. Şi atunci ataci PSD”, a spus Ciolacu.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, că la Ministerul de Interne există ”o preocupare reală” pentru rezolvarea problemelor privind lumea interlopă, dar ”nu trebuie, din păcate, să ne aşteptăm să se rezolve peste noapte aceste chestiuni”. ”Prea mulţi ani, în timpul guvernărilor PSD, aceşti interlopi au fost toleraţi. Acum nu mai sunt toleraţi, însă lupta împotriva clanurilor este o luptă de durată”, a spus el.