Ciolacu: Preşedintele CJ Suceava Gheorghe Flutur ar fi trebuit să demisoneze, nu să candideze din nou

Aflat sâmbătă într-o vizită electorală la spitalul din Fălticeni, preşedintele PSD Marcel Ciolacu a criticat candidatura lui Gheorghe Flutur pentru încă un mandat la şefia Consiliului Judeţean Suceava, el susţinând că după „nenorocirea” de la Suceava „ar fi fost corectă demisia de onoare, nu o nouă candidatură”.







„Nu e o misiune grea din punctul meu de vedere ţinând cont de cele întâmplate la Suceava. Ceea ce s-a întâmplat la Suceava nu are nicio justificare. Indiferent cât am vrea să fim de indulgenţi judeţul Suceava, municipiul Suceava e pe primul loc atât la decese cât şi la îmbolnăviri. Îmi pare rău pentru domnul Flutur, cred că era momentul de retragere din politică. Nu are nicio justificare nici domnia sa, nici fostul manager al spitalului, pentru managementul defectuos care a dus la pierderi de veţi omeneşti. Cel mai corect după o asemenea nenorocire ar fi fost demisia de onoare şi, sub nicio formă, o nouă candidatură”, a afirmat Marcel Ciolacu sâmbătă, la finalul vizitei la spitalul din Fălticeni.





Ciolacu a precizat că unitatea sanitară, care este finalizată din luna noiembrie a anului trecut, ar fi trebuit să fie deschisă iar PSD va depune amendamentul necesar pentru ca Ministerul Sănătăţii să aloce fonduri pentru spital.





Liderul social-democrat şi-a exprimat susţinerea pentru Mirela Adomnicăi, candidatul PSD la CJ Suceava, şi pentru ceilalţi candidaţi ai PSD.





„Von câştiga alegerile, vom fi pe primul loc, vom avea cei mai mulţi aleşi locali” a spus Ciolacu, referindu-se la zona Moldovei.