Ciolacu: Mihăilă trebuie retrasă de urgenţă. A veni la Sănătate cu unul dintre vinovaţi, în ziua cu peste 570 de morţi, reprezintă cea mai mare bătaie de joc

Preşedintele PSD este de părere că venirea Guvernului Cioloş în Parlament cu propunerea Ioanei Mihîilă pentru portofoliul de la Sănătate, „în ziua cu peste 570 de morţi” este „cea mai mare bătaie de joc”, argumentând că fostul ministru Ioana Mihăilă este „unul dintre marii vinovaţi pentru tragedia în care ne aflăm”.

„Mandatul lui Mihăilă este cronica unui DOLIU NAŢIONAL: ZERO testare extinsă, ZERO achiziţii de medicamente anti-COVID şi, mai ales, ZERO resurse pentru a pregăti spitalele de noul val al pandemiei! A veni la Sănătate - în ziua cu peste 570 de morţi! - cu unul dintre marii vinovaţi pentru tragedia în care ne aflăm, reprezintă cea mai mare bătaie de joc la adresa românilor”, a mai completat liderul social-democrat.