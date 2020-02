Ciolacu: Mascarada ar fi şi mai mare dacă CCR spune că nu trebuia desemnat tot Orban / E exclus să stăm cu guvern interimar până în noiembrie

El a spus că, în privinţa votului de învestitură de luni, nu este vorba despre un boicot propriu-zis.





„Am făcut o cerere la CCR. Mascarada ar fi şi mai mare dacă CCR spune că nu trebuia desemnat tot Orban. Nu putem intra în jocul acesta, sunt mai multe forţe politice care nu vor participa. Nici Pro România, nici UDMR nu participă. E posibil şi domnul Tăriceanu. Să ne lămurească CCR şi vom decide pe urmă. În 2007 e o altă decizie a CCR-ului, care spune că miniştrii care primesc avize negative în Parlament trebuie schimbaţi. Am atras atenţia şi când a fost la prima învestire. Sunt aproape 13 miniştri cu aviz negativ. Toţi cu aviz negativ trebuie schimbaţi”, a afirmat Ciolacu.





El a menţionat că este „exclus să stăm cu guvern interimar până în noiembrie”.





„Românii pot lua furcile şi să ne fugărească prin Parlament. Dacă dizolvăm Parlamentul nu înseamnă că el pleacă acasă. E la fel ca şi Guvernul. Dacă e dizolvat poate da doar legi ordinare, nu legi organice. Dacă e nevoie de mutări de bani către Arafat să gestioneze criza, nu se poate face legal”, a adăugat el.





Potrivit liderului interimar al PSD, luni nu va exista cvorum.





„Mi-aş dori ca preşedintele să desemneze altă persoană, nu pe Orban. Aş urgenta anumite consultări. Am vorbit cu Ponta, Tăriceanu, cu Kelemen Hunor. Guvernul Orban a căzut cu 261 de voturi, nu la limită. Am fost cu o propunere de premier, Arafat, care a declinat această propunere, spunând că are altă menire. Misiunea dânsului este cu totul alta. E singurul cu expertiză”, a spus Marcel Ciolacu.





El a afirmat că PSD nu va mai face o propunere de premier, fiind atributul preşedintelui Iohannis.





„Suntem dispuşi la o discuţie politică pentru a intra în agenda oamnenilor. (...) Suntem de prea mult timp în crize. O groază de decizii ale CCR, ale Comisiei de la Veneţia au fost încălcate, sper să avem o Românie normală, sper, ca lider al opoziţiei, să intrăm în litera Constituţiei”, a mai spus Ciolacu.





Întrebat dacă l-ar susţine pe Nicolae Ciucă pentru premier, Ciolacu a spus: „Luni e Orban, să vedem ce decizie ia CCR".





„E o situaţie complicată, nu doar politică. Categoric, un guvern minoritar al PNL, PSD nu îl va vota. E exclus aşa ceva", a susţinut el, menţionând că deciza CCR va fi respectată.

„Nu ştiu, parcă mi-e şi ruşine, avem o agendă paralelă. Românii sunt speriaţi şi noi, politicienii, avem o agendă paralelă, o mascaradă, nu se poate ca un partid politic să propună un premier şi să decidă să nu îl voteze, asta e o mascaradă”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică seară, la Antena 3.