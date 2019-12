Ciolacu: Mari greşeli am făcut când am pierdut alegerile europarlamentare, abordarea cu Legile Justiţiei, în primul rând

„Mari greşeli am făcut când am pierdut alegerile europarlamentare, abordarea cu Legile Justiţiei, în primul rând. Chiar dacă eram îndreptăţiţi... Schimbarea a trei premieri e iarăşi o greşeală foarte mare, pe care trebuie s-o asumăm”, a spus Ciolacu, precizând că şi excluderile din partid au fost o greşeală.

„Nu arunc nici pe domnul Liviu Dragnea, nu arunc nici pe Viorica Dăncilă. Eu îmi asum. Eu nu am votat nicio exludere. În momentul moţiunii de cenzură (pentru schimbarea Guvernului Grindeanu – n.r) a fost o decizie politică, eu eram liderul de grup al PSD, şi e normal, am respectat decizia partidului. Nu înseamnă că eu mă extrag din asta. Şi eu am greşit alături de colegii mei. Vrem să lărgim un pic lucrurile în partid, iar la următorul Comitet Executiv o să fie invitaţi şi preşedinţii de Consilii Judeţene şi primarii de mari municipii, astfel încât discuţiile să fie mult mai dinamice şi pe toate palierele partidului”, a mai spus Ciolacu.

Întrebat de ce oamenii din jurul lui Liviu Dragnea nu l-au putut convinge să renunţe la încrâncenarea sa legată de legile justiţiei, Ciolacu a spus: „Prietenii cu care te înconjori sau colegii îşi spun opinia, dar decizia e a preşedintelui. Aşa s-a întâmplat şi cu doamna Dăncilă. Au fost colegi care au spus că nu e oportună candidatura ei la prezidenţiale, dar era preşedintele partidului şi a luat decizia. E normal, până la urmă, ca preşedintele să ia decizia”.

„Pe Legile Justiţiei, nu ştiu cât eram sau nu îndreptăţiţi... Trebuie să recunoaştem, justiţia în România nu a funcţionat într-o normalitate. Există zeci de cazuri de vieţi distruse, apoi achitate. Domnul Orban nu a mai candidat, dar e mai câştigat, că a ajuns premier. Am văzut şi în prezidenţiale, domnul Barna cât de atacat a fost cu un dosar penal de care nimeni nu mai ştie nimic. Funcţionarea justiţiei nu a fost una cum aştepta societatea. Faptul că am transmis noi acest mesaj cred că a fost greşit şi poate insistenţa. Atât timp cât liderul avea o problemă cu justiţia, nu putea să fie credibil. Adversarii noştri au speculat acest lucru şi noi am pierdut alegerilor. Până la urmă nu e balet. Au fost mai credibili decât noi, deşi fondul a fost bun”, a mai spus preşedintele PSD.

Ciolacu susţine că PSD a luat „deci de decizii bune”, dar care nu au contat, nu s-au văzut „sub negura de fum a Justiţiei”.

„Oamenii nu ne-au mai votat este categoric un răspântie al partidului, un moment de reconstrucţie, nu ne ajută timpul, ceilalţi preşedinţi de partid au fost aleşi acum 2-3 ani. Categoric PSD va face faţă şi veţi vedea că se mişcă”, a mai spus Ciolacu.