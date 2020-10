Ciolacu: Lucrurile sunt scăpate de sub control. Specialiştii nu recomandă o campanie electorală

„Noi am fost foarte clari, am prezentat părerea specialiştilor, care este una fără dubii. Lucrurile sunt scăpate de sub control în România. În acest moment, dacă ne luăm după numărul de populaţie, avem cele mai multe decese din Europa, fără doar şi poate. Prioritatea românilor este această criză sanitară, pe urmă vorbim de educaţie, de economie. Avem timp să plătim împrumuturile. Prioritatea rămâne sănătatea. Noi am spus «haideţi să ne întâlnim, facem un pact pentru sănătate» (...) lăsăm numai specialiştii”, adeclarat Marcel Ciolacu, joi seară, la antena 3.

Liderul PSD a continuat: „Există o dispută pentru faptul că acum în rândul PSD sunt cei mai buni specialişti. Mă refer şi la domnul Rafila şi la domnul Cercel. (...) Avem de-a face cu un trend ascendent. Orice Guvern normal, orice preşedinte normal ar fi venit, ar făcut un apel şi ar fi luat nişte măsuri să stopăm acest trend ascendent”.

Ciolacu s-a referit la iminenta intrare în campania electorală, precizând că acolo vor exista cele mai mari riscuri de infectare.

„Peste o săptămână intrăm în campanie electorală. Explicau specialiştii că nu e o problemă ziua votului. Problema este campania electorală, deoarece există o fluctuaţie pe mijloacele de transport. Până la urmă şi deplasările, întâlnirile, acolo este o problemă, în campanie electorală. Categoric nu recomandă o campanie electorală”, a mai declarat preşedintele PSD.

Acesta a afirmat că „preşedintele unei ţări ar trebui să aibă capacitatea să strângă toate forţele politice”.

„Să facem un pact, să vedem care sunt priorităţile românilor şi pe urmă şi vom vedea ce facem cu alegerile”, a mai declaat Ciolac.

Alegerile parlamentare sunt programate în 6 decembrie.