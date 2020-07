Ciolacu, întrebat de ce PSD a votat legea privind carantina: Este normal să existe un cadru legislativ/ Noi am modificat aproape 90 la sută

Marcel Ciolacu a fost întrebat, luni seară, la Antena 3, de ce PSD a votat legea privind carantina şi a precizat: ”Este normal să existe un cadru legislativ. Oamenii nu fac întotdeuna diferenţa între a crea o lege - ca şi cadru legislativ - şi măsurile pe care le va lua Guvernul în continuare. În toate ţările europene există un cadru legislativ pentru această perioadă de pandemie, în România nu exista. E normal. Noi am modificat aproape 90 la sută din lege (...) Am încercat şi am demonstrat că putem apăra şi democraţia, dar şi sănătatea oamenilor. Consider că nu este nimeni vinovat că s-a îmbolnăvit de Covid. Consider că avem o responsabilitate ca cei care s-au îmbolnăvit, să nu îi îmbolnăvească şi pe cei sănătoşi şi atunci trebuia o astfel de lege. În acest moment legea este una funcţuonală şi sper ca Guvernul să nu facă niciun abuz”.







Marcel Ciolacu a explicat că, dacă vor exista abuzuri din partea Guvernului,va fi depusă oţiunea de cenzură.





”Nu mai ţinem cont că e stare de alertă, dacă sunt abuzuri, depunem moţiune de cenzură, mai repede decât ne-am propus la început. (...) Vom vebi cu o moţiune de cenzură, categoric. Am văzut că îşi dau cu părerea că nu putem veni cu moţiune de cenzură când este Parlamentul în sesiune extraordinară, vorbesc prostii. Să ia Constituţia, să o citească. Nu au ce să sesizeze, poate un eventual conflict”, a mai declarat Ciolacu.





Legea privind carantina şi izolarea va intra marţi în vigoare, la trei zile după ce a fost publicată în Monitorul Oficial.