Ciolacu a ieşit din starea de leşin. „Sunt funcţional sută la sută, merg la serviciu“

Marcel Ciolacu nu mai are nevoie de puncte de sprijin

”Din acest moment sunt funcţional sută la sută, de mâine (joi– n.r.) o să merg la serviciu. Am avut o sincopă, am mers a Spitalul Militar mai multe zile să-mi fac analize. Medicii de la Spitalul Militar au descoperit ce s-a întâmplat, am făcut şi nişte simulări. Din acest moment o să primesc un tratament, nu este foarte grav, dar cu adevărat de acum trebuie să fiu atent. Au fost şi anumiţi factori externi cum sunt stresul şi oboseala, supărare, lipsă de aer unde s-a ţinut conferinţa de presă şi o cădere de tensiune”, a explicat Marcel Ciolacu marţi seară, într-o intervenţie la Antena 3.

Acesta a precizat că nu a suferit un accident vascular, nu are diabet – cum s-a vehiculat - şi că va trebui să ia zilnic un singur medicament. Liderul PSD a afirmat că are predispoziţia ca atunci când stă în picioare tensiune arterială să îi scadă.

Ciolacu a mai declarat că afirmaţiile preşedintelui cu privire la trecerea tacită prin Parlament a legii Ţinutului Secuiesc l-au afectat pe el, dar şi pe membrii familiei sale.

„Cel mai informat om din România rămâne preşedintele României, iar preşedintele României ştie foarte clar că eu nu-l cunosc pe domnul Orban (Viktor Orban – n.r.) şi nu am avut niciodată niciun contact şi sub nicio formă prin acea lege care nu a fost votată în Camera Deputaţilor. A trecut tacit deoarece nu exista sistemul de vot implementat, niciodată Ardealul nu va părăsi România. E o marotă scoasă mereu când ne aflăm într-o criză, sau un anumit partid se află într-o criză”, a mai susţinut Ciolacu.