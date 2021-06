Ciolacu, la emisiunea lui Denise Rifai: „Nu are de ce să-mi fie frică de Liviu Dragnea”. Ce spune despre „trădarea” Vioricăi Dăncilă

Întrebat dacă a trădat-o pe Viorica Dăncilă pentru a prelua puterea în PSD, Marcel Ciolacu a spus că nu şi-a dorit niciodată să devină preşedintele partidului, dar că Viorica Dăncilă a făcut câteva greşeli de neiertat.

„Nu mi-am dorit niciodată să devin preşedintele partidului. Doamna Dăncilă a făcut o mare greşeală - s-a sfătuit cu oameni din afara partidului, iar pentru orice lider politic, asta ajunge şi la costuri. Ce nu a înţeles doamna Dăncilă e că noi am încercat să ţinem parlamentarii să nu participe la vot (n.red. - la moţiunea de cenzură), E foarte greu şi cred că e o greşeală să ajungi prim-ministru dacă n-ai fost şi parlamentar. Nu-i aduc o vină doamnei Dăncilă, dar n-a fost parlamentar ca să înţeleagă mecanismele parlamentare. Au contat foarte mult şi negocierile cu Victor Ponta. (...) N-a fost vorba de trădare şi n-a fost o victorie a lui Ludovic Orban, ci o conjunctură nefavorabilă pentru Viorica Dăncilă”, a declarat Ciolacu.

Liderul PSD a remarcat că politica e condusă de o regulă foarte simplă: cine pierde, pleacă. „Nu i-am cerut demisia doamnei Dăncilă. În politică, lucrurile sunt simple - când pierzi, pleci. Dacă respecţi acest lucru, vei fi şi respectat de colegii tăi”.

Întrebat dacă Viorica Dăncilă a fost cel mai slab preşedinte al social-democraţilor, Ciolacu s-a ferit să dea un răspuns direct. „Toţi preşedinţii PSD au candidat pentru funcţia de preşedinte al României. Consider că cei care au pierdut nu au reuşit să se impună în faţa românilor. Nu ştiu care a fost cel mai slab. Nu-s barometru. Dăncilă, repet, a făcut o greşeală imensă - când nu mai iei deciziile în interiorul partidului, atunci vei lua decizii greşite”, a spus acesta.

Ciolacu, emotivul

Având în vedere faptul că a făcut mai multe greşeli gramaticale în apariţiile din spaţiul public, Ciolacu a fost întrebat dacă este emotiv în faţa camerelor de filmat. „N-am fost pregătit să fiu în faţa camerelor la acest nivel şi cu această frecvenţă. Toată lumea ştie că în acel moment am fost alegerea cea mai bună a partidului. Am confirmat prin câştigarea a două rânduri de alegeri. Majoritatea greşelilor au fost făcute în acea noapte, în prima mea ieşire la presă ca preşedinte al partidului. Eram emotiv - şi acum am emoţii. Nu am capacitatea să fiu un om fals”, a spus Ciolacu.

Îi e frică lui Marcel Ciolacu de Liviu Dragnea?

Întrebat despre diferenţele dintre el şi Liviu Dragnea, Ciolacu a spus că nimeni nu poate contesta existenţa unei stări mai relaxate în partidul social-democrat de când este preşedinte, remarcând faptul că şi-a rugat colegii să i se adreseze pe numele mic.

„Diferenţe mari de comportament. Am avut o întâlnire la Sâmbăta cu toţi colegii şi toţii constatam relaxarea din interiorul partidului din acest moment, fiind totuşi în opoziţie, neavând prea multe lucruri de sărbătorit. Am impus în partid să mi se vorbească pe numele mic, pe Marcel. Am pornit de la ideea că acest partid nu are nevoie de încă un tătic, un om care le ştie pe toate. Şi părerea mea şi a românilor care ne-au votat - calea corectă aceasta este.”, a spus Ciolacu