Ciolacu, despre relaţia cu Nicolae Ciucă: A fost una instituţională. Nu am fost la vreo aniversare, la un pahar de vin sau în concediu

Întrebat ce relaţie are cu Nicolae Ciucă, premierul desemnat de Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu a precizat: „Ce relaţie să am? Intimă, sentimentală. Suntem cunoştinţe de când eram viceprimar la Buzău. Am avut o relaţie instituţională. Nu am fost la vreo aniversare, la un pahar de vin sau concediu”.

Preşedintele PSD a completat că nu este vorba de o relaţie de prietenie şi a dat exemplul legăturilor de familie cu Mihai Tudose. „Cu domnul Tudose m-am văzut cu familiile, am fost şi în concedii”, a precizat Ciolacu.

Liderul PSD s-a declarat optimist în ceea ce priveşte preluarea funcţiei de premier de către partidul său în 2023, adică faptul că liberalii se vor ţine de cuvânt. Nu în ultimul rând, Marcel Ciolacu a promis că până marţi dimineaţă va lua o decizie privind cine va fi persoana din PSD care să aibă şi funcţia de vicepremier în cadrul Guvernului Ciucă, în condiţiile în care sunt două persoane care vor poziţia: Sorin Grindeanu şi Gabriela Firea.