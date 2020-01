Ciolacu: „Depunem moţiune de cenzură şi vă spun că va trece”. Pe cine se bazează PSD

Ciolacu a dezvăluit că PSD se bazează pe ajutorul grupului UDMR.

„Au venit cu asumare se pare şi pe două tururi. Să vă spun ce o să facem noi. O să depunem o moţiune de cenzură împreună cu primii parteneri, cu grupul UDMR, şi vă spun că va trece această moţiune de cenzură”, a declarat joi Marcel Ciolacu la Conferinţa de alegeri a PSD Olt

Context: Marcel Vela, ministrul de Interne, a venit cu un proiect de lege privind revenirea alegerii primarilor în două tururi. „PNL susţine alegerea primarilor cu jumătate plus unul din voturi. În urmă cu doi ani de zile am depus un proiect de lege pentru a transpune această dorinţă a oamenilor”, a declarat Orban.



„Proiectul de lege a fost parcat neregulamentar la o defunctă Comisie de cod electoral pentru a împiedica dezbaterea şi adoptarea proiectului de plenul Camerei. Ca atare, evident în discuţiile cu domnul ministru şi alţi colegi, am luat decizia de a ne angaja răspunderea pe proiectul privind primarii în două tururi”, a mai spus Orban.



Nu în ultimul rând, premierul a subliniat că Guvenrul face „ce-şi doresc oamenii”.