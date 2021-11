Impas în negocierile pentru formarea noului Guvern. Ciolacu: „Dacă UDMR iese din coaliţie, automat şi PSD pleacă”

Liderul PSD a transmis vineri, după discuţiile cu PNL şi UDMR, că negocierile politice vor fi tranşate până duminică.

„Până duminică toate negocierile politce să fie finalizate, astfel încât România să aibă joi un guvern. Sunt normale anumite discuţii când formezi o coaliţie, când ai negocieri. Eu vreau să îi asigur pe români în continuare că joi România va avea un Guvern şi trebuie să înţelegem toţi care purtăm negocieri”, a explicat Marcel Ciolacu, vineri, la Parlament.

În contextul în care UDMR ar fi ameninţat că va ieşi din coaliţie dacă nu îi revine Ministerul Dezvoltării, Marcel Ciolacu a transmis: „Noi, PSD am pornit, această coaliţie va fi formată de PNL-PSD-UDMR şi minorităţi. Logic înseamnă că eu nu am un mandat pentru un Guvern PSD-PNL. Dacă UDMR, în acest moment, iese din această coaliţie, automat şi PSD va ieşi, pentru că nu am alt mandat. Am mandat de la partid că văm forma o coaliţie PNL-PSD-UDMR şi minorităţi. Dacă UDMR iese din această coaliţie, pleacă şi PSD. În acest moment avem nişte negocieri şi e normal să le ducem în interiorul negocierilor”.

Întrebat mai departe dacă PSD este dispus să renunţe la Ministerul Transporturilor, liderul social-democraţilor a replicat: „Nu avem Ministerul Transporturilor. Categoric PSD îşi doreşte Ministerul Transporturilor”.

Negocierile dintre cele trei formaţiuni s-au blocat vineri, după ce liberalii ar fi cerut Ministerul Dezvoltării, portofoliu care este condus în prezent de UDMR. Kelemen Hunor a transmis că, dacă partidul său nu îşi va păstra portofoliile din actuala construcţie, se va retrage din posibila coaliţie cu PSD şi PNL.