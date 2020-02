Ciolacu: doar cinci OUG din câte ştim, presupunem că 24, au avize. Despre desemnarea lui Pricopie: ne lipsesc 6 voturi

”Sunt foarte mari şanse ca PSD şi Pro România să aibă 233 de semnături ca desemnarea domnului Pricopie să treacă prin Parlament. Ne lipsesc şase voturi în acest moment”, a spus, miercuri seară, la Digi 24, Marcel Ciolacu.

Acesta consideră că preşedintele României va respecta Constituţia şi nu-l va desemna din nou pe Ludovic Orban în funcţia de premier, acest lucru fiind neconstituţional.

”Eu nu ştiu cât este de constituţională o propunere a lui Ludovic Orban. Există suspiciuni de neconstituţionalitate ca preşedintele să desemneze tot pe domnul Orban premier. Noi până aungem la un vot în ceea ce priveşte următorul Guvern, vrem să lămurim şi să intrăm într-o matcă clar legală şi constituţională”, a spus Ciolacu.

Ciolacu a afrmat c, de la nominalizare la vot este o cale mai lungă.

”E o diferenţă mare între nominalizare şi votul din Parlament, circuitul democratic este mai lung. (....) Am aceste atribute conferite de lege, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, să fac anumite sesizări, anumite conflicte de natură constituţională, Curţii Constituţonale. Nimeni nu poate să intre la un vot, până nu lămurim dacă lucrurile sunt legale sau nu”, a mai spus Ciolacu.

Acesta a respins varianta alegerilor anticipate.

”Varianta anticipatelor este exclusă din toată această ecuaţie”, a mai spus Ciolacu.

Acesta consideră că OUG adoptată de Guvernul Orban şi care prevede măsuri pentru alegerile anticipate nu este negală.

”Momentan, OUG dată de Guvernul Oran nu ştim cât este de legală ca să apară în MO. Am înţeles că doar cinci OUG din nu ştim câte – presupunem că 24 – au avize. Eu sunt preşedintele Camerei Deputaţilor şi nu ştiu câte OUG a dat Guvernul, ca să nu mai vorbim de texte. OUG pe anticipate nu are aviz sau are aviz negativ de la Consiliul legislativ”, a afirmat preşedintele PSD.

Acesta a precizat că se va adresa CCR cu privire la OUG emise de Guvernul Orban marţi seară.

”Cred că o să ne adresăm CCR ca să ne lămurească dacă aceste OUG sunt legale sau nu. Cele care nu au avut aviz (...) Vom vedea, cert este că există suspiciuni”, a mai declarat liderul PSD.

Acesta a respins categoric posibilitatea ca PSD să voteze învestirea unui nou Guvern Orban şi a spus că ”nimeni nu poate intra la un vot până nu lămurim legalitatea acestei numiri”.

Întrebat dacă-i va forţa mâna preşedintelui să accepte propunerea de premier a PSD, Ciolacu a spus: ”Nu am aceste atribute”.

Anterior, tot la Digi 24, Ludovic Orban a declarat că PNL nu va vota învestirea niciunui nou guvern şi că va face toate demersurile pentru a se ajunge la alegerile anticipate.