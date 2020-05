Ciolacu acuză Guvernul că nu le-a oferit medicilor stimulentul de 500 de euro

"PSD a răspuns apelului cadrelor medicale aflate în prima linie a bătăliei cu pandemia şi, într-un timp extrem de scurt, am transpus în lege solicitările acestora de a le fi protejată familia de către statul român. Am promis şi am făcut!", afirmă Marcel Ciolacu, vineri, într-o postare pe Facebook.

El susţine că, în schimb, guvernanţii nu şi-au respectat promisiunea, întrucât medicii nu au primit stimulentul promis.

"Şi preşedintele Iohannis a promis cadrelor medicale un stimulent de 500 de euro. Guvernul PNL însă nu a respectat promisiunea, drept dovadă că nici acum, după 2 luni de zile, niciun medic nu a primit banii promişi cu atâta tam tam. Aceasta este diferenţa dintre ei şi PSD! Când promitem, facem! Ei doar promit, de făcut uită...", spune Ciolacu.

Toate categoriile de personal sanitar în cazul cărora există riscul să se infecteze cu Covid-19, inclusiv asistenţii medicali comunitari şi personalul din reţeaua de medicină legală, vor primi un stimulent financiar de risc de 2.500 de lei brut pe lună, conform Ordonanţei aprobate în Guvernul României, a informat, în 2 mai, Ministerul Fondurilor Europene.