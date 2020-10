Cine este Magda Catone, propunerea PNL pentru funcţia de viceprimar al Sectorului 2

În condiţiile în care PNL şi USR-PLUS au majoritatea în noul Consiliu Local, Magda Catone va lăsa scena de teatru pentru fotoliul de viceprimar. Singura perioadă în care actriţa a renunţat la teatru a fost după ce a aflat că este însărcinată. Anterior, timp de mai mulţi aceasta încercase să rămână însărcinată, potrivit propriilor mărturii: „Cred că e menirea femeii să aducă un copil pe lume. A fost ca o penitenţă pentru mine, timp de 13 ani. Am făcut şi tratamente. În momentul în care am rămas însărcinată am început să merg mai lin în cariera mea. La 4 luni de sarcină m-am oprit, n-am mai jucat. Cred că merită să ai grijă în timpul sarcinii la ce mănânci, la cum trăieşti, pentru că o viaţă întreagă vei avea asta în faţă”, potrivit Click.