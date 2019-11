Cine sunt jurnaliştii care au refuzat invitaţia lui Iohannis la dezbaterea de la BCU

La evenimentul care se va desfăşura în Aula BCU vor participa: Ramona Avramescu, Clarice Dinu, Moise Guran, Ion M. Ioniţă, Cristian Leonte, Silviu Mănăstire, Cristian Pîrvulescu, Cristina Şincai şi Radu Tudor”, se arată în mesajul transmis de Biroul de Presă al PNL.

Printre aceştia din urmă, ieri era anunţat şi numele gazetarului Cristian Tudor Popescu. Acesta însă a anunţat că refuză să meargă, pe motiv că nu vrea să fie recunoscut drept „un jurnalist preferat de Iohannis”.

„Dacă sunt invitaţii în albe trimise redacţiilor, atunci eu pot să revin asupra hotărârii mele”, a declarat jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Acesta a explicat faptul că e de părere că locul pentru dezbatere a fost ales în regulă, însă modul de selecţie al celor care pot merge şi pun întrebări lasă de dorit.



Astăzi, alţi doi jurnalişti au anunţat că nu vor fi prezenţi la dezbatere. Spre deosebire de CTP însă, aceştia fuseseră invitaţi nu pentru a pune întrebări, ci doar pentru a asista la dezbatere.

Jurnalistul Ziare.com Magda Grădinariu a explicat şi ea că nu va fi prezentă la dezbatere, pe de o parte pe motiv că se află într-o deplasare la Bruxelles, dar şi pentru că nu îşi doreşte să meargă la dezbatere doar pentru a asista, fără să pună întrebări.

„Mai clar: am refuzat pentru că sunt la Bruxelles, înainte de afla orice detaliu. Am citit în Libertatea, lânga numele lui Dan Tapalagă şi Cristi Pantazzi, că intenţia era să facem asistenţă. Şi eu nu am scris articole critice numai la adresa lui Iohannis, aşa că nu văd legătura.Pentru că a fost pomenit numele meu (nu ştiu ce unde a venit acea listă, nu cred că era cazul, nu m-a întrebat nimeni nimic). E corect că am fost invitată la dezbaterea cu preşedintele Klaus Iohannis. Sunt la Bruxelles, asta am şi spus în refuz, nu aş fi putut să merg, dar şi daca aş fi fost la Bucureşti, nu m-aş fi dus dacă era doar pentru a asista din sală. Dar sper să decoleze avionul mâine seara cu întârziere, să pot urmări toată dezbaterea.Ma interesează ce se va vorbi acolo, dar nu aş fi avut ce să caut în asistenţă. Ca diferenţă, de câte ori am fost la Comisie sau la Parlamentul European, chiar dacă erau întâlniri off sau background information, am fost tratata ca jurnalist, al cărui instrument e şi întrebarea”, a scris Magda Grădinariu pe Facebook.