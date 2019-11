Cine e Marcel Ciolacu, noul şef al PSD. Cum a ajuns de la „ecologistul“ din barca lui Dragnea la un pas de a-l bate pe fostul preşedinte PSD în Parlament

Noaptea trecută, după mai bine de cinci ore de negocieri în şedinţa CEx a PSD, Marcel Ciolacu a fost numit preşedinte interimar al PSD după ce Viorica Dănclă şi-a dat demisia. Decizia lui Dăncilă a venit după mai multe zile în care tabăra condusă Ciolacu, i-a cerut acesteia să se retragă. Deşi iniţial Dăncilă era de acord să facă un pas în spate, aceasta s-a răzgândit. În şedinţa CEx, convocată chiar de aceasta ca urmare a scorului dezastruos al PSD-ului de la prezidenţiale, aceasta a dat-o la întors de mai multe ori. Eugen Teodorovici, numărul doi din PSD a încercat să o convingă să rămână în funcţie. În cele din urmă tabăra Ciolacu a învins. La finalul şedinţei, acesta afirma că PSD are nevoie de „o resetare” , că nu a preluat partidul prin forţă şi a subliniat că „nu sunt Liviu Dragnea”.

Pe 26 martie 2017, Liviu Dragnea, pe atunci lider PSD, posta pe Facebook urmatorul mesaj: „În acest sfârşit de săptămână, l-am învăţat pe Sorin să pescuiască. Marea ruptură între Parlament şi Guvern a avut loc: eu am prins 17 ştiuci şi el 9? Eu cred că e foarte bine pentru un începător care nu pusese niciodată mâna pe o lansetă! La vâsle, un ecologist: Marcel Ciolacu ??“.

Trei luni mai târziu, Dragnea a trântit Guvernul Grindeanu, iar la Palatul Victoria a ajuns Mihai Tudose. Încercând să blocheze orice tentativă de răzvrătire a noului premier, Liviu Dragnea l-a trimis la Guvern, ca vicepremier, pe Marcel Ciolacu, în calitate de cerber. Însă la scurt timp, Ciolacu s-a dezis de Dragnea şi a s-a aliat cu Mihai Tudose. Au căzut împeună la începutul anului 2018.

La un pas de bătaie cu Dragnea

Îm toamna anului trecut, liderul PSD Liviu Dragnea a fost aproape să se ia la bătaie cu fostul său locotenent, aflat în grupul „puciştilor“. „La finalul şedinţei, când ne-am ridicat de pe scaune, Liviu Dragnea a început să se certe violent cu Marcel Ciolacu. Au ţinut-o aşa până la ieşirea din sală. Nu s-a auzit dacă s-au înjurat sau nu, dar discuţia a fost extrem de aprinsă. Au gesticulat mult. Nu s-a băgat niciun deputat PSD să-i despartă“, a relatat unul dintre deputaţii prezenţi la şedinţa Biroului Permananet al Camerei Deputaţilor, pentru Adevărul

După încarcerarea lui Liviu Dragnea, Marcel Ciolacu a fost recuperat de tandemul Viorica Dăncilă- Paul Stănescu şi propus la şefia Camerei Deputaţilor, fiind ales cu sprijinul decisiv al deputaţilor ALDE, partenerii e coaliţie.

În mai 2015, în presă au aparut fotografii cu Marcel Ciolacu alături de Omar Hayssam, la o partidă de vanătoare organizată de Directia Silvica Buzău, judeţul de baştină al noului şef al Camerei Deputaţilor. Deputatul PSD a recunoscut că pozele sunt reale, însă a precizat că sunt tăiate. La vânătoare ar fi participat mai multe persoane. Omar Hayssam era la vremea respectivă un apropiat al liderilor PSD.

Presa a scris că Ciolacu apare pe o lista de datornici a lui Hayssam. La începutul anilor 2000, sirianul l-ar fi împrumutat cu 200 de milioane de lei vechi. Omar Hayssam este condamnat la peste 23 de ani de închisoare, pentru răpirea a trei jurnalişti în Irak, în 2005, precum şi pentru alte infracţiuni.

A trecut pe la Colegiul de Apărare

Membru fondator al organizatiei PSD Buzău, Marcel Ciolacu a urcat in ierarhia de partid, iar in 2010 a ajuns seful filialei locale, pe care a condus-o pana in 2012. A fost pe rând viceprimar, consilier local, consilier judetean, prefect interimar si deputat de Buzău.

Potrivit CV-ului afişat pe site-ul Camerei Deputaţilor, Ciolacu a absolvit in 1995 Facultatea de Drept a Universitatii Ecologice. Intre 2008 si 2009 a urmat un curs de perfectionare in domeniul securitatii si apararii nationale “Securitate si buna guvernare” la Colegiul Natioanal de Aparare Bucuresti, fabrică de diplome pentru politiceni. Tot la capitolul studii figureaza un masterat la SNSPA Bucureşti.