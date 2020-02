Cine e Florin Cîţu, noul premier desemnat de Iohannis. Liberalul se află la cuţite cu PSD

Născut în 1972, Florin Cîţu este licenţiat în economie la Grinnel College (1996), SUA, şi doctorand în macroeconomie şi economie internaţională la Iowa State University, având şi un master în economie la aceeaşi universitate. Fostul ministru a lucrat ca economist pentru Banca Naţională a Noii Zeelande în perioada 2001-2003 şi mai apoi pentru Banca Europeană de Investiţii între 2003-2005. Un an mai târziu acesta se întoarce în România şi devine economist şef şi ulterior Head of Financial Markets la ING Bank, Bucureşti. La Senat, acesta a fost membru în Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi a condus Comisia de economie.







De-a lungul ultimelor luni, Florin Cîţu s-a aflat într-un conflict deschis cu PSD, dar mai ales cu fostul ministru de Finanţe al PSD, Eugen Teodorovici. De altfel, Cîţu l-a acuzat pe social-democrat că este spion rus şi că plăteşte să îl urmărească. În replică, acesta din urmă a afirmat că „înseamnă că ştie de ce”.





Florin Cîţu a fost unul dintre liberalii care s-au bazat pe sprijinul clar al lui Klaus Iohannis pentru a fi desemnat ministru al Finanţelor, fiind văzut printre puţinii membri PNL cu viziune. Tocmai prezentarea părerilor sale despre o guvernare a PNL mult mai deschisă spre mediul privat şi criticarea bugetarilor l-au adus pe Florin Cîţu, la jumătatea anului trecut, în poziţia de a fi tras pentru câteva luni pe linie moarte.





Averea lui Cîţu







Situaţia s-a schimbat când au început negocierile pentru trântirea Guvernului Dăncilă, când Cîţu a fost unul dintre cei care purtat discuşii cu aleşii altor formaţiuni pentru votul împotriva echipei Dăncilă. La audierile pentru primul Guvern condus de Orban, Florin Cîţu a fost unul dintre cei doi miniştri avizaţi negativ. Situaţia s-a repetat şi la al doilea rând de audieri.Potrivit declaraţiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, Cîţu deţine câte 50% din trei terenuri, un apartament de 350 de mp şi 350.000 lei în cont. Totuşi, fostul ministru are şi un credit de 303.000 euro la ING Bank.