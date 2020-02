Cine sunt cei doi blatişti din PNL care sunt mână în mână cu Gabriela Firea

„Despre cei doi membri PNL din Consiliul General care sunt mână în mână cu Firea.PNL Bucureşti trecut printr-o reformă profundă. Nu se poate întâmpla instantaneu, sunt proceduri statutare de care trebuie să ţii cont pentru a face lucrurile în ordine. În legătură cu cei doi «colegi» liberali care i-au votat proiectele lui Firea... Îi ştim, pentru noi nu a fost o surpriză. Sunt din vechea gardă, sunt cei care au deţinut în trecut puterea în PNL Bucureşti, sunt cei înclinaţi spre blaturi. Nu i-am putut da afară la timp pentru că avem nevoie de motive statutare care să ofere consistenţă juridică acestei acţiuni”, scrie Ciprian Ciucu pe Facebook, fără să le dea numele celor doi.

Cu toate astea, surse Adevărul spun că cei doi blatişti sunt Hazem Kansou şi Cristian Olteanu, consilieri PNL în Consiliul General al Capitalei.

Duminica trecută, Kansou ironiza Guvernul Orban, despre care afirma că „acuză greaua moştenire”.

Jurnalistul de investigaţii Ovidiu Vanghele a scris încă de pe 27 februarie anul trecut despre acesta din urmă că este „mâna dreaptă a lui Buşoi”, şi că iubita lui Kansou, Cristina Stan, „e angajată la ADP Sector 4, care e condus, aţi ghicit, de un primar PSD. Nu, n-are cum să fie blat”, sublinia jurnalistul.

De altfel, Kansou critica din nou guvernarea liberală săptămâna trecută, atunci când, cu o zi înaintea moţiunii, Guvernul a dat peste 20 de ordonanţe de urgenţă.

„Am spus despre alţii care dădeau ordonanţe la ceas de noapte ca sunt răul suprem pentru ţară.Am spus ca nu se face aşa ceva si ca ţara nu trebuie condusă in maniera asta. Am spus oamenilor ca o sa vină guvernul liberal, o sa schimbe lucrurile si o sa fie oameni competenţi. Am spus multe....”, a afirmat Kansou.