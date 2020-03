Cifrele vorbesc. PNL, partidul cu cei mai mulţi absenţi la votul pentru Guvernul Orban 3. PSD, cea mai mare prezenţă

”USR şi-a făcut datoria. Am venit la vot în Parlament şi am votat pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. Am avut o prezenţă masivă, excepţiile fiind colegi cu contraindicaţii medicale.

Iată şi cifrele de prezenţă până la această oră:

- grup USR: 33 voturi din 40 membri (prezenţă: 83%)

- grup PNL: 42 voturi din 113 membri (prezenţă: 37%)

- grup PSD: 172 voturi din 202 membri (prezenţă: 85%)

- grup UDMR: 16 voturi din 30 membri (prezenţă: 53%)

- grup PMP: 12 voturi din 15 membri (prezenţă: 80%)

- grup PRORO: 10 voturi din 21 membri (prezenţă: 48%)”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

Preşedintele Klaus Iohannis va decreta stare de urgenţă la începutul săptămânii viitoare, ca urmare a epidemiei de coronavirus. România a depăşit 100 de cazuri de îmbolnăviri. ”Acestă stare de urgenţă va face posibilă alocarea de noi resurse”, a spus Klaus Iohannis. Orban a trecut sâmbătă cu voturile PSD, în condiţiile în care cei mai mulţi liberali sunt izolaţi.

Starea de urgenţă e reglementată de o ordonanţă de urgenţă din 1999, adoptată pentru a bloca asaltul minerilor din Valea Jiului, conduşi de Miron Cozma, spre Capitală. Ulterior, ordonanţa a mai suferit câteva modificări în Parlament în timpul guvernării Năstase. Iată ce prespune.