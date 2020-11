Cherecheş: „Familia formată din părinţi, naturali ori adoptivi, şi copii reprezintă normalitatea!” Ce spune liderul PNL despre noua Lege a adopţiilor

„Evoluţia fiecărui copil ţine şi de modul în care statul se îngrijeşte să ofere noilor membri ai societăţii, mulţi dintre ei aflaţi în dificultate, şansa reuşitei. Există din nefericire, din cauza abandonului, mulţi copii care, la startul vieţii, nu au şansa de a trăi într-o familie care să le ofere dragoste, protecţie şi liniştea atât de necesară unui copil în plină formare. În România, în momentul de faţă, aproximativ 50.000 de copii trăiesc în sistemul de protecţie a copilului, un sistem prin definiţie depersonalizat, care nu poate asigura decât o minimă supravieţuire. Această realitate îngrijorătoare a primit ieri un semn de schimbare în bine din partea Parlamentului care a simplificat procedura adopţiei. Asistenţa maternală ori familia de plasament pentru copilul de până la 7 ani, cât şi instituţionalizarea de după 7 ani, reprezintă forme de protecţie socială temporară, dar preocupările noastre trebuie să fie în sensul integrării copilului într-o familie, în mod definitiv, prin adopţie, care să fie cât mai simplă şi mai rapidă pentru cei care doresc să adopte”, a declarat Florica Cherecheş, preşedinte a OFL şi vicepreşedinte a Comisiei de învăţământ din Camera Deputaţilor.

Cherecheş a precizat că formarea unui copil şi integrarea acestuia în societate poate avea loc doar prin integrarea acestuia într-o familie. „O integrare sănătoasă se poate face cu succes doar atunci când copiii noştri sunt înconjuraţi de cei mai apropiaţi oameni din viaţa lor: de mama şi de tata. Acesta este mediul în care copiii îşi pot atinge potenţialul. Instituţiile de protecţie a copilului, oricâte eforturi am face noi, nu pot înlocui părinţii. Familia formată din părinţi, naturali sau adoptivi, şi copii, în cele mai fericite cazuri şi din bunici, reprezintă normalitatea pe care şi-o doresc cu toţii. Mă bucur că ieri am putut vota alături de ceilalţi colegi deputaţi o lege la care am avut şi un aport personal consistent, mai multe amendamente din legea votată fiind preluate dintr-o iniţiativă susţinută alături de alţi colegi deputaţi”, a completat liderul OFL.

Florica Cherecheş a explicat şi modificările aduse de lege. „Noua lege elimină din procedura adopţiei rudele până la gradul al patrulea, reduce termene în procesul de adopţie, măreşte valabilitatea atestatului de adoptator de la 2 la 5 ani, responsabilizează managerii de caz prin verificări trimestriale de către directorii DGASPC, flexibilizează procedura de adopţie internaţională pentru copiii de peste 14 ani, introduce stimulente financiare pentru adoptatori, sub forma unor indemnizaţii lunare, şi simplifică monitorizarea postadopţie.Parlamentul a luat ieri o decizie responsabilă, copiii au nevoie de familii pentru a se dezvolta armonios, nu de dosare birocratice care le stopează, de cele mai multe ori, şansa de a fi ocrotiţi chiar de mama şi tata. Fiecare copil merită să fie crescut şi educat într-o familie!”.