Ce spunea Macovei pe vremea când era ministru al Justiţiei, despre revocarea procurorilor

Aceasta a declarat atunci: „Procedurile prin care am cerut revocarea unor procurori şefi sau am propus numirea altora au fost transparente, aşa cum nu au fost niciodată până acum. Am argumentat întotdeauna de ce „x” trebuie revocat sau „y” ar trebui numit. Şi, prin urmare, cerinţa transparenţei şi a argumentului, ce mai importantă în astfel de propuneri de numire şi revocare, a fost îndeplinită.





Aş mai face o simplă constatare: că există o diferenţă între judecători şi procurori. Pentru judecători nu scrie în Constituţie că sunt sub autoritatea Ministrului Justiţiei. Firesc, foarte bine. Pentru procurori, scrie.





Aş vrea să insist asupra a ceea ce mi se pare cel mai important: motivele pentru care sunt numiţi sau revocaţi aceşti procurori la nivel de conducere sunt numai pentru eficienţă, nu pentru că au făcut un dosar, într-un dosar, într-un fel sau în altul, ci pentru că nu şi-au folosit bine banii, pentru că nu şi-au repartizat bine procurorii, deci chestiuni de eficienţă şi de management.





Vă reamintesc că CSM nu are niciun fel de astfel de competenţă prin Constituţie şi nici nu poate să aibă, pentru că CSM nu răspunde instituţional în faţa nimănui. Şi nu răspunde nici prin membrii săi personal individuali care votează secret. Ori fără un lanţ al răspunderii nu putem discuta de garanţii de eficienţă.

Un ministru răspunde. Dacă un ministru a greşit, a revocat sau a pus pe unul care nu îşi face treaba, îl daţi jos. În continuare, toţi miniştrii care or să fie ai Justiţiei. La fel şi cu nivelul conducerii Parchetului. Cât să stai dacă vezi că trece un an sau şase luni sau un an jumate şi merge prost treaba? Până la urmă Statul, inclusiv dumneavoastră şi Guvernul au responsabilitatea luptei cu criminalitatea.”