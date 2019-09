Ce soluţii are Tăriceanu să rămână cu grup parlamentar, după ce Meleşcanu a fost racolat de Dăncilă: acceptă umilinţa PSD sau distruge ALDE la Senat

Senatorul ALDE Teodor Meleşcanu, propus la şefia Senatului de PSD, a venit cu o soluţie de compromis: să se autosuspende pentru şase luni din partid. Astfel, Meleşcanu poate fi instalat cu votul PSD în fruntea Senatului, iar ALDE poate rămâne cu grup parlamentar. Regulamentul Senatului impune un număr de 7 senatori aleşi pe listele unui partid pentru formarea unui grup parlamentar. La alagerile din 2016, ALDE a obţinut 9 senatori: doi au plecat între timp, deci au mai rămas 7, cu tot cu Meleşcanu. Dacă fostul ministru de Externe demisionează sau este exclus din ALDE, partidul lui Tăriceanu rămâne fără grup la Senat. „Eu cred că grupul ALDE poate foarte bine să continue dacă există înţelegere şi dorinţă de dialog. O simplă soluţei ar fi să mă suspend pentru şase luni din partid, dar să rămân în cadrul ALDE şi al grupului parlamentar. Colegii s-au arătat foarte interesaţi“, a spus Teodor Meleşcanu pentru Digi 24.

Potrivit unor surse politice, mai mulţi parlamentari ALDE ar fi de acord cu propunerea lui Meleşcanu, însă Călin Popescu Tăriceanu se opune, invocând faptul că PSD nu vrea altceva decât să umilească ALDE după ruperea coaliţiei de guvernare. „Acest atac al PSD-ului la adresa ALDE este un lucru extrem de grav pentru că încercarea a fost de preluare ostilă nu numai a unor parlamentari, ci a întregului partid şi destructurarea lui“, a spus Tăriceanu, care i-a cerut lui Meleşcanu să respingă oferta PSD. „Cel mai bine pentru domnia sa, pentru prestigiul lui, ar fi cazul să renunţe. Ştiţi vorba aceea românească: «Capul face capul trage»“, a spus liderul ALDE. Meleşcanu a răspuns: „Eu nu sunt «Răzgândil㻓, aluzie la porecla şefului său de parid: „Răzgândeanu“.

Tăriceanu, prins în capacană de PSD





În cazul în care Meleşcanu va fi exclus din partid, ALDE va rămâne automat fără grup senatorial. Tăriceanu are o soluţie de rezervă: formarea unui grup mixt, compus din senatorii ALDE şi ProRomânia. Regulamentul Senatului permite constituirea unui astfel de grup, dar e nevoie de acceptul Biroului Permanent – conducerea Senatului. Din cei 12 membri ai Biroului Permanent, şapte sunt de la PSD, deci social-democraţii au singuri majoritate. Aşadar, Tăriceanu ar ajunge la mâna Vioricăi Dăncilă. „PSD, care are majoritrate lejeră, nu va fi niciodată de acord ca Tăriceanu să-şi facă un nou grup, la fel cum s-au opus şi când fostul lor coleg, Adrian Ţuţuianu a încercat să facă grup pentru ProRomânia. Dacă pleacă Meleşcanu, grupul ALDE nu mai există. Dacă Meleşcanu se autosuspendă şi ajunge preşedinte al Senatului, avem o mare problemă de moralitate“, susţine un parlamentar din conducerea Senatului pentru „Adevărul“. Apartenenţa la un grup parlamentar le oferă aleşilor posibilitatea de a obţine funcţii de conducere, deci prestigiu şi bani în plus.

