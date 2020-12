Ce promisiuni i-a făcut preşedintele Iohannis noului lider de la Chişinău, Maia Sandu: până la 200.000 de doze de vaccin, motorină, experţi şi medicamente

„Suntem alături de preşedintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, şi suntem pregătiţi să furnizăm întreaga asistenţă de care este nevoie pentru implementarea cu succes a programului său reformator şi pentru gestionarea multiplelor crize cu care Republica Moldova se confruntă. În acest sens, îmi face plăcere să anunţ un nou pachet de sprijin din partea României pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Prin acest pachet de sprijin, România are în vedere următoarele:

- Încheierea cât mai rapidă a celui de-al şaselea Protocol adiţional la Acordul bilateral privind grantul nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro, vizând prelungirea valabilităţii Acordului şi extinderea domeniilor de cooperare; astfel, vom putea continua şi extinde programele bilaterale de asistenţă de succes de până acum;

- Susţinerea procesului de vaccinare anti-COVID-19 a cetăţenilor Republicii Moldova, prin furnizarea a până la 200.000 de doze de vaccin şi trimiterea, la Chişinău, în etapa imediat următoare, a unei echipe de experţi români, care să împărtăşească din experienţa României şi să ajute la pregătirea Strategiei de vaccinare; este însă necesară o cooperare strânsă cu autorităţile de specialitate ale Republicii Moldova şi implicarea acestora;

- România va furniza – aşa cum a mai făcut-o – medicamente, echipamente medicale şi de protecţie pentru îngrijirea pacienţilor COVID-19;

- Totodată, ştiu cât de afectaţi au fost agricultorii. De aceea, România are în vedere sprijinirea agricultorilor din Republica Moldova prin acordarea ca ajutor extern a unei cantităţi de motorină de aproximativ 6.000 de tone.

- Vom continua sprijinul pentru consolidarea societăţii civile şi a independenţei mass-media din Republica Moldova, prin realizarea, în 2021, a unei noi contribuţii financiare, cel puţin echivalentă cu cea efectuată în noiembrie 2020, respectiv de 250.000 de euro;

- Vom iniţia o cooperare aprofundată pe linia justiţiei şi a luptei anti-corupţie”, a precizat preşedintele Klaus Iohannis.

De asemenea, şeful statului a precizat că „avem în vedere semnarea cât mai rapidă a Protocolului de colaborare în domeniul educaţiei pentru perioada 2021 – 2025, care ne va permite să susţinem, în continuare, procesul de reformă a sistemului de învăţământ din Republica Moldova, precum şi acordarea de locuri de studii, cu bursă şi fără bursă, în învăţământul preuniversitar şi superior de stat”.

„Am convenit cu Preşedintele Maia Sandu că este importantă continuarea proiectelor comune de interconectare strategică, mai ales în domenii precum energie, infrastructură rutieră şi feroviară, comunicaţii. Am discutat despre necesitatea continuării, în siguranţă, a investiţiilor româneşti în Republica Moldova şi am asigurat-o pe doamna preşedinte că avem întreaga disponibilitate pentru a realiza investiţii în beneficiul tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de zona geografică unde locuiesc, limba vorbită, confesiunea sau orientarea politică, aşa cum am făcut şi până acum. (..) Astăzi, am adoptat împreună o Declaraţie comună care îşi propune să consolideze parteneriatul nostru strategic. Declaraţia reconfirmă relaţia bilaterală specială la aniversarea a zece ani de la semnarea Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, precum şi angajamentul Republicii Moldova de a urma parcursul european şi de a implementa reformele democratice necesare în acest sens", a continua Klaus Iohannis.