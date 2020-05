Ce măsuri a luat Guvernul în domeniul cultural. Se permite reluarea producţiilor cinematografice

”În ultimele zile am avut consultări importante cu reprezentanţi ai mediului cultural, împreună cu premierul Ludovic Orban şi miniştri ai guvernului PNL, Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii şi Virgil Popescu, Ministrul Economiei. Am ascultat problemele specifice şi am reuşit să conturăm o serie de soluţii pentru sprijinirea actorilor culturali din România.

➡ Astfel:

🔵 Ca noutate, astăzi, miniştrii Sănătăţii şi Culturii au semnat ordinul care permite reluarea producţiilor cinematografice cu respectarea unor măsuri sanitare.

🔵 Vom menţine şomajul tehnic pentru angajaţii din activităţile culturale care vor rămâne restricţionate prin decizii guvernamentale din cauza pandemiei.

🔵 Vom menţine forme de ajutor similare plăţii indemnizaţiilor dedicate profesioniştilor din domeniu, dar şi celor organizaţi în structuri juridice.

🔵 Vom susţine un plan de sprijinire a sectorului cultural prin acordarea unor granturi pentru sectorul cultural independent.

🔵 Recent, guvernul PNL a decis ca biletele de acces deja achiziţionate la evenimentele culturale reprogramate rămân valabile şi pot fi utilizate la data când acestea au loc. Alternativ, publicul poate opta pentru un voucher de aceeaşi valoare, ce va putea fi folosit pentru participarea la alte evenimente culturale ale aceluiaşi organizator.

✅ Ne dorim foarte mult să reluăm activităţile din domeniul cultural, dar adevărul este că totul depinde de evoluţia epidemiologică. Astfel, va fi analizată reluarea spectacolelor în aer liber cu respectarea normelor de protecţie sanitară şi de distanţare fizică, astfel încât să nu existe riscuri de infectare a participanţilor la activităţile culturale.

✅ Pregătim în permanenţă şi alte măsuri: de exemplu, pentru reluarea activităţii, vom susţine o parte din cheltuielile de salarizare pentru angajaţii care îşi păstrează locurile de muncă, sau le reiau, după finalizarea şomajului tehnic”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.