Ce a înţeles Eugen Nicolicea din raportul GRECO: Rezultatele dezbaterilor au reprezentat un succes pentru Camera Deputatilor, dar şi un succes personal

"Subliniez ca rezultatele dezbaterilor au reprezentat un succes pentru Camera Deputatilor, dar si un succes personal, deoarece in cadrul dezbaterilor am luat cuvantul si am sustinut indeplinirea unor recomandari care vizau Parlamentul, eu fiind si initiatorul modificarilor Statutului deputatilor si senatorilor si Regulamentului Camerei Deputatilor, modificari care au condus la realizarea recomandarilor GRECO," arata Eugen Nicolicea, intr-un comunicat de presa.

Potrivit parlamentarului, GRECO a constatat ca Romania a indeplinit 4 recomandari, iar alte 3 recomandari au fost indeplinite partial.

"Ceea ce este important de precizat este ca recomandarile neindeplinite, care vizeaza Parlamentul, pot fi indeplinire relativ repede, daca va exista vointa politica necesara din partea grupurilor parlamentare," sustine Nicolicea.

Experţii GRECO se declară foarte îngrijoraţi de activitatea Secţiei Speciale de Investigare a Infracţiunilor comise de magistraţi şi recomandă Guvernului să desfiinţeze această „anomalie a sistemului judiciar” care pune în pericol independenţa justiţiei.

Experţii GRECO se tem că secţia specială poate fi folosită în scopuri politice şi critică faptul că Guvernul a scos activitatea secţiei în afara autorităţii procurorului general.

În raport se mai arată că România nu doar că a ignorat total şi a încălcat recomandarea de a desfiinţa secţia specială, ci a întărit-o detaşând poliţişti care, contrar tuturor regulilor, vor ancheta magistraţi. De reamintit că în de-a 78 a sesiune plenară, din decembrie 2017, GRECO a decis declanşarea procedurii prevăzute de regula 34 în ce priveşte România , adică o procedura de evaluare ad hoc.



De notat că potrivit procedurii GRECO, traducerea şi publicarea raportului trebuie autorizate de guvernul statului evaluat, prin urmare depinde de premierul Viorică Dăncilă dacă va face public acest document sau nu.

Probleme cu publicarea au apărut şi în 2017, când s-a tergiversat publicarea raportului GRECO de ministrul Justiţiei de atunci, Tudorel Toader

