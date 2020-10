Cazanciuc, despre autostrada Gdansk - Constanţa: Un potenţial uriaş. Va scoate România şi Polonia în fruntea polului de dezvoltare economică

România va beneficia în următorii ani de o serie de investiţii americane în transporturi rutiere şi feroviare şi în energie nucleară, în urma unui acord istoric semnat săptămâna trecută de ţara noastră cu Statele Unite ale Americii. Mai precis, americanii vor să construiască o autostradă şi o linie de cale ferată care să lege portul Constanţa de portul Gdansk (Polonia) şi să ridice de la zero două noi reactoare la centrala nucleară de la Cernavodă.

Întrebat despre acest subiect la Adevărul Live, Robert Cazanciuc a explicat că acest proiect a fost lansat încă din 2011. „M-am bucurat foarte tare când am văzut această informaţie, pentru că acest proiect a fost lansat încă din 2011. Eram secretar de stat la ministerul de Externe când am invitat zece ambasadori ai României în diverse state europene pentru a pune în discuţie un culoar de infrastructură la mijlocul Europei. Faceţi un exerciţiu. Luaţi harta Europei, trasaţi o linie în Portugalia şi o linie la Urali şi îndoiţi acea hartă. Dacă o să uniţi mijlocul hărţii o să vedeţi că în Nord şi în Sud o să aveţi două puncte. Gdansk şi Constanţa. În mod natural, fără ca noi să facem ceva. Aşa ne-a aşezat geografia, la mijlocul Europei, pe noi şi pe polonezi. Doi piloni puternici, doi parteneri puternici ai Statelor Unite în Europa”, a explicat preşedintele interimar al Senatului. Robert Cazanciuc a mai explicat că legătura Gdansk - Constanţa va scoate România şi Polonia „în fruntea polului de dezvoltare economică”, şi a subliniat că ruta, care trece prin Ucraina, va crea şi o relaţie directă între Suceava şi Cernăuţi, acolo unde exită o comunitate importantă de români.

„Dincolo de nevoia noastră de a lega Nortul şi Sudul, de a pune în valoarea portul Constanţa, de a crea o cale prin mijlocul Europei, noi avem un partener strategic cu Polonia, care are un conţinut ce poate fi imbunătăţit. Un asemenea parteneriat strategic între România şi Polonia, cu sprijinul partenerului american, poate pur şi simplu scoate cele două ţări în fruntea polului de dezvoltare economică. Are un potenţial uriaş. Există în momentul de faţă o cale de transport care coboară din Varşovia către sud prin Ungaria. Această rută directă Gransk - Constanţa vine prin Polonia, Ucraina, către România. Atinge zone care sunt locuite de români din Ucraina. Creează o relaţie directă între Suceava şi Cernăuţi. Pune în valoare o relaţie firească pe care România o are cu românii din afara ţării. Sunt convins că şi partenerul american şi partenerii europeni vor sprijini acest proiect ca un factor de echilibru şi dezvoltare în mijlocul Europei”, a mai declarat Robert Cazanciuc.