Cătălin Rădulescu îşi justifică absenţa de la moţiunea de cenzură: „Am tuşit sânge şi m-am speriat/ Probabil ştiţi că sunt medic, nu vânzător de cârnaţi ca unii dintre colegii mei”

După ce moţiunea de cenzură împotriva guvernului Orban nici măcar nu a ajuns la vot din cauza lipsei cvorumului, Marcel Ciolacu a declarat că va propune excluderea din partid a parlamentarilor social-democraţi care au lipsit de la votul moţiunii de cenzură, fiind sceptic că aceştia chiar sunt bolnavi. Excluderile au început încă de luni seară, deputatul PSD Dan Ciocan fiind exclus de către organizaţia PSD Caracal pentru că a absentat de la moţiunea de cenzură.

În cazul lui Cătălin Rădulescu, preşedintele PSD a declarat că acesta i-a scris şi i-a spus că are splina şi ficatul „un pic mărite”. Având în vedere că Marcel Ciolacu a spus că absenţele pe motiv de îmbolnăvire i se par cel puţin suspecte, necrezând „în îmbolnăviri de azi de dimineaţă până la ziua votului”, Cătălin Rădulescu s-a apărat, luni seară, la Digi24

„Probabil că ştiţi că sunt medic, nu sunt nici vânzători de cârnaţi, ca unii dintre colegii mei, nici conducători de baruri, ca alţii şi te prezinţi la un spital la camera de gardă (tuşeşte uşor) atunci când eşti bolnav, când simţi că ai probleme, nu când vrei sau când nu vrei. Eu nu i-am pus să pună moţiunea în ziua în care poate un om să se îmbolnăvească, a fost decizia lor să pună moţiunea în ziua de astăzi. Eu ieri am anunţat că nu mă simt bine, am avut nişte discuţii cu acest lider Simonis (Alfred Simonis, liderul deputaţilor PSD - n.r.) şi ulterior l-am şi anunţat că am tuşit foarte tare şi am vărsat sânge, am tuşit sânge, ceea ce m-a făcut să mă sperii, după care i-am anunţat că probabil n-o să am cum să vin, pentru că aşa a hotărât şi familia mea, să mă duc să mă internez şi să văd ce am la plămâni. Am venit astăzi (la spital - n.r.), că am venit de la Piteşti, eu nu stau în Bucureşti ca alţii, am venit când mi s-a programat să vin, m-am dus la un spital la care puteam să mă duc, prin colegii mei, să fac radiografie pulmonară, EKG, analize. Am plecat la ora 19.30 din spital. Eu nu mă duc în Parlamentul României ca să mor sau să-mi las familia pe drumuri, pentru că vrea Simonis sau Ciolacu”, a declarat deputatul PSD.

Alfred Simonis îl acuză pe Cătălin Rădulescu că a făcut jocul PNL

În acelaşi timp, Alfred Simonis, liderul deputaţilor PSD, îl acuză pe Cătălin Rădulescu că s-a întâlnit cu reprezentanţi ai PNL şi a acceptat să le facă acestora jocul, neprezentându-se la votul moţiunii de cenzură.

„Domnul Rădulescu mi-a mărturisit mie că a fost contactat de către cei de la PNL să lipsească de la moţiunea de cenzură. (...) Eu v-am spus că domnul Rădulescu mi-a relatat faptul că au luat membri din Guvern legătura cu el, să lipsească. Dacă a fost convins de aceştia sau nu, trebuie să relateze domnul Rădulescu. Eşecul acestei moţiuni de cenzură nu a stat nici în domnul Rădulescu nici în ceilalţi patru parlamentari”, a declarat Simonis, liderul deputaţilor PSD, la Digi24.

Cătăin Rădulescu nu a întârziat să-i dea replică. Într-o intervenţie telefonică la puţin timp după declaraţiile lui Simonis, Cătălin Rădulescu l-a catalogat pe acesta drept „un mincinos ordinar”, negând că ar fi cedat presiunilor PNL.