Cătălin Drulă: „Ion Rădoi este în spatele a ceea ce s-a întâmplat la metrou şi nu de azi, de ieri, ci de vreo 20 de ani”

Cătălin Drulă a fost întrebat dacă Ion Rădoi se afla în concediu în timpul protestului de vineri de la metroul din Capitală, ministrul Transporturilor răspunzând că acesta este suspendat din poziţia pe care o are la Metrorex.

„E suspendat din poziţia de la Metrorex. Jobul full time este cel de lider sindical. Eventual, concediu de la sindicat”, a declarat Drulă, la Digi24, luni seară.

Întrebat dacă Rădoi se află în spatele protestului spontan de vineri, Drulă a răspuns afirmativ.

„Absolut. Şi este în spatele a ceea ce s-a întâmplat la metrou şi nu de azi, de ieri, ci de vreo 20 de ani, cel puţin”, a declarat Cătălin Drulă.

Ministrul Transporturilor a mai declarat că angajaţii Metrorex au ştiut că nu au voie să protesteze, legal, astfel că cei care chiar au protestat erau în timpul liber.

„Oamenii ăştia sunt puţin versaţi, ei ştiu că nu pot face grevă pentru că nu le permite legea stării de alertă, ştiu că (sic!) conform contractului colectiv de muncă, conflictul social dacă este declanşat, are nişte reguli ştiu că oprirea voluntară a lucrului are nişte reguli. Au venit special cu oameni care nu erau în tură. Pur şi simpli nişte cetăţeni, care întâmplător erau angajaţi la metrou, au venit, s-au aşezat pe şinele de la metrou noaptea şi au blocat, fără nişte revendicări în prealabil. Lucrurile astea se fac prin convocare. Ne cheamă Rădoi să venim acolo. Eu am tot respectul pentru cea mai mare parte a angajaţilor, au venit mecanicii şi au stat să intre în curse, nu au putut. Oamenii ăştia se uită la Rădoi cu teamă pentru că a fost mai tare decât miniştri, prim miniştri. Oamenilor le este frică pentru viitorul lor. De aceea este important să nu negociem legea”, a declarat Cătălin Drulă.

Ministrul Transporturilor a mai declarat că în data de 2 aprilie spaţiile comerciale de la metrou vor fi curăţate.

„Cred că este pe 2 sau 4 aprilie. Se restabileşte legea. Este domeniu public. Eu sunt obligat şi eu şi directorul general al Metrorex şi Consiliul de Administraţie, suntem obligaţi de a apăra interesul public, nu interese private. Este un contract expirat din 2018 acolo şi acele spaţii sunt ocupate fără drept. Chiria se duce la firma sindicatului”, a mai declarat Drulă.

Metrourile nu au circulat, vineri, din cauza unui protest al angajaţilor. Metrorex a anunţat că pierderile se ridică la peste 2,8 milioane de lei.